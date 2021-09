Aurora Cannabis annonce la fermeture d’une installation à Edmonton

Le producteur de cannabis a annoncé mercredi que sa propriété Aurora Polaris, à Edmonton, serait fermée dans le but d'alléger la structure de l'entreprise et de la rendre plus agile.

Les activités de distribution médicale d'Aurora Polaris seront transférées à l'installation adjacente d'Aurora Sky, tandis que la fabrication sera redirigée à Aurora River, à Bradford, en Ontario.

Aurora, dont le siège social se trouve à Edmonton, conservera ses bureaux d'affaires en Alberta.

Aurora n'a pas précisé combien d'employés seraient touchés par les changements, mais a remercié les travailleurs pour leur contribution.

Les changements surviennent alors qu'Aurora a passé une grande partie de la pandémie à superviser une restructuration et à effectuer des mises à pied.

La société a en outre reporté la publication de ses résultats du quatrième trimestre, initialement prévue pour mardi cette semaine, au 27 septembre.