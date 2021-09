Microsoft présente ses nouveaux appareils Surface

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Surface Laptop Studio

Successeur du Surface Book, l’ordinateur portable phare de Microsoft, la Surface Laptop Studio offre un design repensé.

Exit l’écran amovible. L’entreprise opte plutôt pour un écran de 14,4 pouces (35,6 cm) doté d’une charnière flexible qui lui permet de s’avancer tout en restant incliné, pratique pour regarder des films ou jouer à des jeux vidéo. La charnière permet également à l’appareil d'être couché à plat comme une tablette, un mode utile pour écrire ou dessiner.

Surface Laptop Studio est la Surface la plus puissante que nous ayons jamais construite , a affirmé Pete Kyriacou, vice-président des appareils de Microsoft, lors de la séance en direct.

L’appareil comprend deux ports USB-C, pèse 4 lbs (1,8 kg) et se détaille à 2049 $.

Surface Pro 8

La nouvelle tablette haut de gamme de Microsoft, la Surface Pro 8 a été repensée avec un design plus mince et des bords plus fins. Son écran de 13 pouces (33 cm) est plus grand que celui du modèle précédent, et compte sur une luminosité de 12,5 % supérieure, de même qu’une résolution 11 % plus élevée.

Il s’agit de l'écran le plus avancé techniquement que [Microsoft] a construit , selon l’entreprise.

La Surface Pro 8 compte deux ports USB-C Thunderbolt 4, au détriment de la populaire prise USB-A, désormais absente de la tablette.

Selon Microsoft, l’appareil, offert à 1399 $, compte sur des graphiques 74 % plus rapides que le modèle Surface Pro 7.

Surface Duo 2

Microsoft tente le coup une fois de plus des téléphones pliables Android avec le Surface Duo 2.

Caméras de qualité (12 mégapixels), réseau 5G, deux écrans plus grands (5,8 pouces ou 14,7 cm), l’entreprise a répondu à la majorité des critiques formulées à l’égard de son premier modèle du genre. La recharge sans fil demeure toutefois exclue.

Microsoft a optimisé quelque 150 jeux vidéo – dont Asphalt Legends 9 et Dungeon Hunter 5 – pour l’appareil, qui fait office à la fois de téléphone et de tablette lorsque déplié.

Contrairement aux autres appareils, le téléphone intelligent sera offert à compter du 21 octobre prochain pour 1899 $.

Surface Go 3

La Surface Go 3, un ordinateur portable d’entrée de gamme, est similaire en plusieurs points au modèle précédent : la taille d’écran de 10,5 pouces (26,7 cm), les dimensions, les caméras, les haut-parleurs et les ports sont inchangés.

La différence entre les deux appareils repose sur de nouveaux processeurs Intel (soit Pentium Gold 6500Y ou Core i3-10100Y, au choix) qui sont 60 % plus rapides, selon Microsoft.

La tablette Surface Go 3 se détaille à partir de 520 $.