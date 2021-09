« Je ne mets pas une croix sur la politique » - Ruth Ellen Brosseau

Rencontrée sur la ferme familiale à Yamachiche, la candidate dans Berthier-Maskinongé admet qu'elle est déçue. C'est sûr que ce n'est pas les résultats qu'on souhaitait, a-t-elle déclaré. Quand on se présente en politique et qu'on se donne à fond, on souhaite gagner, mais les électeurs ont parlé.

Ruth Ellen Brosseau a tardé a annoncé sa candidature. Ce n'est qu'environ deux semaines après le déclenchement des élections qu'elle a démarré sa campagne. Elle affirmait être à la fois en réflexion et très occupée par les tâches dans l'entreprise.

Peut-être que j'aurais dû annoncer [ma candidature] plus tôt, mais c'était impossible pour moi, donc ça va faire partie du post-mortem qu'on va faire , a expliqué celle que son chef, Jagmeet Singh, a qualifié de candidate vedette .

Ruth Ellen Brosseau sur la ferme familiale Le rieur sanglier, à Yamachiche, au lendemain de sa défaite. Photo : Radio-Canada / Marie-Ève Trudel

Même si elle vient de perdre une deuxième fois face à son adversaire bloquiste Yves Perron, la femme de 36 ans ne ferme pas la porte à un retour en politique. Je ne mets pas une croix sur la politique, pas du tout , dit-elle.

Ruth Ellen Brosseau, qui avait admis avoir été courtisée par d'autres partis pour cette élection, ne compte pas changer de formation politique. C'est impossible que je change de parti , assure-t-elle. Pourrait-elle se présenter au provincial ou même au municipal? Mon coeur est au fédéral, donc on verra pour la suite , a-t-elle déclaré.

Le bloquiste Yves Perron reprendra le chemin de la Chambre des communes pour un deuxième mandat. (Archives) Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Le député sortant du Bloc québécois dans Berthier-Maskinongé, Yves Perron, a été élu lundi soir avec une marge encore plus mince qu'en 2019. Il a récolté 35 % des voix. et obtenu environ 900 votes de plus que son adversaire néo-démocrate. C'est une grande marque de confiance, je le prends avec beaucoup d'humilité , a-t-il affirmé au lendemain de sa victoire.

C'était la troisième fois que les deux candidats s'affrontaient. En 2015, Ruth Ellen Brosseau avait réussi à conserver le siège qu'elle occupait depuis 2011.

D'après le reportage de Marie-Ève Trudel