Pénurie de munitions à l’aube de la saison de la chasse sur la Côte-Nord

Les commerçants d’articles de chasse sont à la fois confrontés depuis trois ans à une rareté de munitions ainsi qu’à la popularité grandissante de la chasse au Québec.

Selon Fernand Lebrasseur, employé chez Sept-Îles Chasse et Pêche, la plupart des amateurs de chasse de la Côte-Nord ne pourront pas trouver de nouvelles munitions avant leur départ dans le bois cet automne. C'est la première fois qu'il est confronté à une telle situation de toute sa carrière.

Fernand Lebrasseur est employé chez Sept-Îles Chasse et Pêche. Photo : Radio-Canada / Lambert Gagné-Coulombe

Il n’y aura pas de munitions cette année, il n’y a rien qui est entré au Canada. Moi personnellement, ça fait 15 ans que je suis à temps plein, et le magasin, ça fait 30 ans qu’il est ouvert et on n’a jamais manqué de munitions , témoigne M. Lebrasseur.

Les chasseurs qui auront la chance de s’en procurer doivent toutefois se résigner à payer un prix plutôt élevé.

Une pénurie de munitions pour armes à feu sévit au pays. Photo : Radio-Canada

Certains adeptes de la chasse réussissent toutefois à contourner de manière astucieuse la pénurie de munitions qui sévit au pays.

C’est le cas de Nelson Lavoie, qui confectionne ses propres balles de carabine dans son sous-sol depuis une dizaine d’années. Moi je vais être bon pour passer la saison et l’automne prochain aussi , assure-t-il.

Nelson Lavoie est un soudeur à la retraite. Photo : Radio-Canada

Moi j’ai commencé quand une boite coûtait 7 $. Maintenant, ça frise les 100 $. Une citation de :Nelson Lavoie

Le résident de Sept-Îles déplore l’absence d’une industrie manufacturière de produits de chasse au Canada, qui selon lui, rendrait les chasseurs canadiens moins dépendants des aléas du marché américain. 90 % des munitions en circulation sur le marché canadien en 2018 étaient importées des États-Unis, selon Environnement et Changements Climatiques Canada.

Je me demande beaucoup pourquoi dans la province, on ne fait pas de la poudre aussi. Pourquoi toujours se fier au Big Daddy, au grand-papa américain , se questionne le soudeur à la retraite.

D’après un reportage de Lambert Gagné-Coulombe