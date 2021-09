Deux jours après le scrutin, le bloquiste René Villemure l’emporte dans Trois-Rivières

Il a terminé devant son adversaire conservateur Yves Lévesque grâce à une majorité de 93 voix. René Villemure a obtenu 29,5 % du vote populaire, son plus proche rival a récolté 29,4 % des suffrages, le libéral Martin Francoeur, troisième, a amassé 28,6% des voix et le néo-démocrate Adis Simidzija a convaincu 8 % de l'électorat trifluvien.

Pour qu'il y ait un recomptage judiciaire automatique, Élections Canada précise que le nombre de votes séparant le candidat qui a reçu le plus grand nombre de votes de tout autre candidat [doit être] inférieur à un millième des votes valides exprimés . Avec 57 990 votes comptabilisés, il devait y avoir un écart inférieur à 58 voix entre René Villemure et Yves Lévesque.

Une lutte serrée jusqu'à la fin

Il restait encore 2692 bulletins à comptabiliser avant de connaître l’identité du gagnant. Six paires de scrutateurs se sont affairés à compter les votes restants. Pour assister à l’opération, une dizaine de représentants des candidats étaient sur place.

Trois-Rivières faisait partie de la quinzaine de circonscriptions au pays dont le candidat élu n’était toujours pas connu, et ce, deux jours après le scrutin fédéral de lundi. C’est d’ailleurs à cet endroit que l’écart de voix entre la première position et la deuxième était le plus petit dans tout le Canada avant le dépouillement des bulletins de vote spéciaux. Le bloquiste René Villemure détenait une courte majorité de 32 voix sur Yves Lévesques du Parti conservateur.

La lutte a tenu la région, voire l’ensemble du pays, en haleine au cours des derniers jours. Les candidats bloquiste, conservateur et libéral se sont tour à tour échangé la première place lors de la soirée électorale. Avant le dépouillement de l’après-midi, environ 700 voix séparaient René Villemure du libéral Martin Francoeur, campé en troisième place.

Plus de détails à venir