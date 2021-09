Train léger : Jim Watson veut régler les problèmes, « pas enchaîner les réunions »

Il a fait ce commentaire en réaction à une motion proposée par les conseillers municipaux Jeff Leiper et Shawn Menard, qui réclamaient une rencontre d’urgence cette semaine avec les élus pour faire le point sur la situation actuelle.

Avant le vote sur la motion, Jim Watson a pris le temps de mentionner aux autres élus qu’il ne voulait pas que celle-ci soit adoptée, ce qui aurait été le cas si elle avait obtenu 18 voix. Malheureusement pour les conseillers Leiper et Menard, ils n’en ont récolté que 16.

Cette motion est très bonne pour les avocats, mais pour moi, la priorité est d’améliorer la situation et de la stabiliser. [Je ne veux] pas faire un autre débat sur un contrat signé par la Ville il y a 10 ans , a poursuivi le maire Watson.

Ce dernier a affirmé que l’offre de services du Groupe de transport Rideau (GTR) a bien servi les utilisateurs du réseau pendant un an et demi, notant du même souffle que les dernières semaines ont été plus difficiles.

C’est inacceptable. Je ne suis pas satisfait des six dernières semaines. On paie beaucoup pour ce service, et GTRGroupe de transport Rideau ne répond pas à ma satisfaction, à celle des conseillers, des autres membres du personnel et des utilisateurs , a expliqué Jim Watson.

Pour cette raison, il a donc organisé une réunion avec tous les autres fonctionnaires de GTRGroupe de transport Rideau , de Rideau Transit Maintenance (RTM) et le fabricant Alstom.

Il espère ainsi que les problèmes soient rapidement chose du passé afin que la population ait à nouveau confiance envers le train léger d’Ottawa.

La gratuité proposée en décembre

Au cours du conseil municipal de mercredi matin, quelques éléments ont été déposés en prévision du prochain conseil municipal qui aura lieu au mois d’octobre, comme de briser le contrat de 30 ans avec GTRGroupe de transport Rideau , l’entreprise de maintenance, afin que ce soit dorénavant entre les mains de la Ville d’Ottawa. L’annulation du contrat a fait l'objet de nombreuses discussions, il y a environ 18 mois.

Un autre sujet qui sera discuté est l’idée, annoncée mardi sur le compte Twitter de Jim Watson, de proposer un service de transport en commun gratuit pour tous les clients du transport en commun durant le mois de décembre.

Une membre du Groupe des usagers de transport en commun d’Ottawa, Laura Shantz, estime que le maire Watson tente de détourner l’attention des réels problèmes avec ce qu’elle qualifie de coup de publicité , a-t-elle mentionné au micro de l’émission Les Matins d’ici.

Elle a aussi soulevé le fait que le mois de décembre est celui où les usagers se déplacent le moins en raison du temps des Fêtes. S’il voulait vraiment donner un bon service, pourquoi [ne] pas choisir un autre mois où il y a beaucoup de gens qui utilisent le service?

À cela, Jim Watson répond que le choix du mois de décembre est pour aider les petites et moyennes entreprises pendant la période de Noël .

Avec les informations de Rémi Authier et d’Antoine Trépanier