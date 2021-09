30 foyers de soins de longue durée sont touchés par la COVID-19 en Saskatchewan

La semaine dernière, le Sherbrooke Community Centre, un foyer de soins de longue durée de Saskatoon, a averti les familles que 17 résidents étaient atteints de la COVID-19 dans deux de ces résidences. Huit cas ont été détectés au Kinsmen Village et 9 ont été détectés au Veterans Village.

Le Sherbrooke Community Centre déclare pourtant que 96 % de ses résidents sont adéquatement vaccinés contre la COVID-19.

Les autres foyers ayant des cas sont répartis un peu partout dans la province.

Selon le Dr Nazeem Muhajarine, professeur d’épidémiologie à l’Université de la Saskatchewan, deux principaux facteurs pourraient expliquer ces éclosions dans les établissements de soins de longue durée et de soins personnels.

D'abord, le Dr Muhajarine indique que les personnes âgées ont un système immunitaire affaibli. Pour cette raison, il pourrait être de mise que les aînés reçoivent des injections de rappel pour conserver leur immunité, dit-il.

D'ailleurs, la province a commencé à offrir, ce mois-ci, des injections de rappel aux personnes immunosupprimées, y compris les résidents des foyers de soins de longue durée et de soins personnels.

Ensuite, le Dr Muhajarine note que le personnel non vacciné pourrait aussi contribuer à propager le virus dans les foyers de soins de longue durée et de soins personnels.

Pour accentuer la protection des résidents, il déclare que le gouvernement doit imposer la vaccination aux travailleurs des foyers de soins de longue durée, ainsi que ceux des écoles.

Les groupes de personnes âgées ont les taux de vaccination les plus élevés dans la province. 90 % des personnes de plus de 80 ans ont reçu leurs deux doses de vaccin. Chez les 70-79 ans, 88 % des personnes sont doublement vaccinées. Finalement, 84 % des personnes de 60-69 ans et plus sont doublement vaccinés contre la COVID-19.

La semaine dernière, le premier ministre Scott Moe annonçait que tous les employés des sociétés d'État, des ministères et des organismes provinciaux doivent fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19 avant le 1er octobre. Sinon, ils devront présenter des preuves de tests négatifs à la COVID-19 régulièrement.

Cela ne s'applique pas aux foyers privés de soins de longue durée et de soins personnels. Un porte-parole de Sherbrooke Community Centre a déclaré qu'ils attendent les précisions de la province pour savoir si leurs employés doivent être vaccinés ou non pour travailler.

D'après les informations de Colleen Silverthorn