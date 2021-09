Québec : hausse des signalements à la DPJ attribuable à la pandémie

Les directions de protection de la jeunesse (DPJ) de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ont enregistré une hausse des signalements traités au cours de la dernière année, une situation en partie attribuable au contexte pandémique.

Au cours de l’exercice 2020-2021, la DPJDirection de la protection de la jeunesse du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale a traité 10 624 signalements, ce qui représente une hausse de 1,6 %.

L’augmentation est encore plus importante en Chaudière-Appalaches, où 6665 signalements ont été traités dans la dernière année. Il s’agit d’une progression de 8,8 %.

Familles fragilisées

La directrice de la protection de la jeunesse au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, Caroline Brown, mentionne que la pandémie a entraîné une hausse des conflits de séparation et des problèmes de santé mentale chez les parents.

Il y a [également] eu des gens qui ont perdu leur emploi. Donc, tout ça augmente un niveau de fragilité et ça fragilise beaucoup nos familles. Il y a moins de personnes qui les entourent pour les soutenir dans leur réseau , explique-t-elle.

À l'échelle du Québec, les situations de conflits de séparation, de couple et de garde ont augmenté de 7 % depuis le début de la pandémie (archives). Photo : getty images/istockphoto / AndreyPopov

Mme Brown ajoute que la pandémie a eu des impacts directs sur les enfants, qui souffrent davantage d’anxiété, de solitude, de dépression, d’agressivité, d’irritabilité et de problèmes d’attention.

Les situations qui nous ont été signalées étaient quand même assez préoccupantes et les situations des enfants un peu détériorées. Une citation de :Caroline Brown, directrice de la DPJ du CISSS de Chaudière-Appalaches

Les abus physiques demeurent le principal motif de signalements dans les DPJDirection de la protection de la jeunesse de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches, où ils représentent 25 % des cas.

Le quart des signalements effectués aux DPJ de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches concerne des cas d'abus physiques (archives). Photo : iStock

Négligence

Lorsque mis ensemble, les cas de négligence et de risques sérieux de négligence totalisent environ le tiers des signalements effectués dans chaque DPJDirection de la protection de la jeunesse régionale.

Problématiques les plus retenues DPJDirection de la protection de la jeunesse , CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale 1. Abus physiques : 25,3 %

2. Risque sérieux de négligence : 19,0 %

3. Mauvais traitements psychologiques : 16,9 % DPJDirection de la protection de la jeunesse , CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 1. Abus physiques : 25,1 %

2. Négligence : 19,8 %

3. Risque sérieux de négligence : 14,8 % Source : CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale et CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Pénurie d’intervenants

En plus des problèmes liés à la pandémie, les directions de protection de la jeunesse ont dû composer avec la pénurie de main-d'œuvre.

Les deux DPJDirection de la protection de la jeunesse de la grande région de Québec ont chacun une trentaine de postes à combler. Au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, cela équivaut à 35 % du personnel.

Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, a confié à Radio-Canada le mois dernier qu'il s'inquiétait d'un possible bris de services attribuable à la hausse des signalements (archives). Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Le directeur de la DPJDirection de la protection de la jeunesse du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Patrick Corriveau, assure que tout est fait pour éviter les bris de services dans les situations les plus prioritaires . Il reconnaît cependant que le manque d’intervenants a un impact sur certains délais.

Je tiens à rassurer que [dans] toutes les situations qui ont un niveau de gravité pour lesquelles ça prend une intervention dans l'heure ou dans les 24 heures, on intervient selon nos délais. Toutefois, l'enjeu de main-d'œuvre amène une pression supplémentaire qui fait que malheureusement, on a des enfants en attente actuellement au niveau de l'étape évaluation , confie M. Corriveau.