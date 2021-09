Tramway : Bruno Marchand ouvre la porte à une taxe spéciale le long du tracé

Il n’exclut pas non plus une taxe sur les gains réalisés par les propriétaires qui vendraient à profit leur propriété qui aurait pris de la valeur grâce au projet de transport en commun.

Si les gens voient une appréciation de la valeur de leur immeuble, qu'il soit commercial ou résidentiel, je pense qu'il y a une question d'équité pour compenser pour des éléments qui sont venus par notre action collective , a expliqué l'aspirant à la mairie.

Je ne suis pas en train de dire qu'on va le faire. Je suis en train de dire qu'on va l'étudier. Une citation de :Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière

Le gouvernement du Québec impose depuis 2018 une redevance sur les nouvelles constructions qui lèvent de terre le long du parcours du Réseau express métropolitain (REM), à Montréal. Selon La Presse, plus de 100 millions de dollars ont ainsi été amassés jusqu'à maintenant.

Québec a cependant fait le choix d'exclure les propriétaires résidentiels existants de ce programme qui vise à « capter la plus-value foncière » liée au REM.

10 améliorations

Bien qu'il soit en faveur du projet de tramway, Bruno Marchand juge qu'il y a place à amélioration. Il propose 10 modifications pour bonifier le réseau structurant de transport en commun de la capitale.

Selon le chef de la nouvelle formation politique, le projet de tramway a souffert d’un manque criant de leadership et d’écoute de la part des élus en place.

Il y a clairement un bris de communication entre la population et les membres de l'administration municipale. Les gens en ont ras le bol, le message ne passe plus, ça ne peut plus continuer comme ça. Une citation de :Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière

QQuébec forte et fière uébec forte et fière (QFF) s’engage notamment à éliminer les fils aériens qui doivent alimenter le tramway dans les quartiers emblématiques , notamment sur le boulevard René-Lévesque et dans Limoilou. S'il y a augmentation de coût, on va s'asseoir avec les gouvernements pour trouver des solutions. Je ne peux pas vous dire combien ça va coûter , admet Bruno Marchand.

S’il est élu, il ouvre la porte à ce que la Ville débourse davantage que les 300 millions de dollars prévus pour l’aménagement du tramway, bien que ce ne soit pas un bar ouvert .

Arbres et dalle de béton

QFF s’engage également à sauver au moins 60 % des quelque 1700 arbres ciblés pour un abattage le long du tracé. Pour chaque arbre qui devra être coupé, le parti promet d’en planter 20 autres, soit 10 fois plus que ce que prévoit l’administration actuelle.

Il est hors de question qu'on défigure René-Lévesque en coupant les arbres. Une citation de :Bruno Marchand, chef de Québec forte et fière

La dalle de béton surélevée qui doit protéger les usagers des automobilistes est aussi dans la mire de Bruno Marchand.

Selon lui, l’infrastructure aura l’effet désastreux de diviser les quartiers et de compliquer les déplacements des piétons et des automobilistes. Il pense principalement à Montcalm et Limoilou.

Les restrictions le long du parcours seront nombreuses pour les automobilistes. Photo : Ville de Québec

Ce qu'on a voulu avec la dalle de béton, c'est mettre le tramway en circuit fermé pour éviter les pertes de temps […] Il existe dans d'autres villes d'autres solutions. À Rotterdam, San Francisco, Bordeaux. On est capables en travaillant différemment de faire en sorte qu'on ne coupe pas un quartier en deux.

Il estime que toutes ces propositions sont réalistes puisqu’il a fallu recommencer l’appel de qualification pour trouver des consortiums intéressés à réaliser le projet. Les modifications seront donc soumises aux entreprises à l’étape suivante, celle de l’appel de proposition.