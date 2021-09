Autonomie alimentaire et agriculture : la MRC des Sources se dotera d’un nouveau plan

Le précédent PDZAPlan de développement de la zone agricole , qui était en vigueur depuis 2014, a notamment permis de mettre en place des projets pour s’attaquer à trois enjeux jugés prioritaires : la relève, la mise en marché et la planification de la multifonctionnalité du territoire.

L’agriculture est un secteur économique très important dans la MRCMunicipalité régionale de comté de Sources. La zone agricole occupe 82 % du territoire. C’est important de s’impliquer comme territoire pour appuyer, consolider et dynamiser les entreprises agricoles. Une citation de :Emilie Lapointe, chargée de projet en développement agroalimentaire et forestier à la MRC des Sources

Cette année, la MRCMunicipalité régionale de comté souhaite inclure plusieurs nouveaux enjeux au plan : l’autonomie alimentaire, l’agriculture de proximité, l’adaptation aux changements climatiques et la planification intégrée de la foresterie.

Un plan qui amène des gestes concrets, selon la MRC

Selon la chargée de projet en développement agroalimentaire et forestier à la MRC des Sources, Emilie Lapointe, il s’agit d’un outil essentiel pour soutenir le travail des agriculteurs. On établit un plan pour pouvoir se doter d’un plan d’action pour mettre en œuvre des projets qui vont soutenir et dynamiser notre zone verte , souligne-t-elle.

À titre d’exemple, l'ancien PDZAPlan de développement de la zone agricole a permis à la MRCMunicipalité régionale de comté de se doter d’une ressource pour accompagner les entreprises agricoles forestières, et d’implanter un service de maillage pour la relève agricole.

Ce plan sera élaboré avec plusieurs acteurs du milieu, dont la Table de coordination agroalimentaire et forestière des Sources. C’est aussi une occasion pour nous d’actualiser les données [sur le milieu agricole] qu’on avait accumulées en 2014 et de se concerter, de se mobiliser avec les producteurs agricoles et forestiers du territoire , ajoute Mme Lapointe.

La MRC amorcera des consultations sur ce nouveau plan qui pourrait être adopté en février 2022.