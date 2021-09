Les conservateurs remportent Charleswood-St. James-Assiniboia-Headingley

La course dans cette circonscription située dans l’ouest de Winnipeg était la plus serrée au Manitoba et la dernière où le suspens restait entier. Lundi soir, Radio-Canada prévoyait la réélection de 13 des 14 députés sortants.

Il a fallu trois jours à Élections Canada pour dépouiller les près de 3500 votes envoyés par la poste. Marty Morantz menait d'environ 170 voix à un moment donné, mais, au final, le candidat conservateur termine devant le libéral Doug Eyolfson avec seulement 24 voix d'avance.

Un recompte des voix aura lieu, en raison du faible écart qui sépare les deux candidats. En effet, un dépouillement judiciaire automatique a lieu lorsque l'écart entre des candidats est inférieur à un millième du total des votes exprimés, selon Élections Canada.

Avec la réélection de Marty Morantz, le Manitoba a donc élu sept députés conservateurs, quatre libéraux et trois néo-démocrates. La province est aussi la seule au pays à avoir réélu tous les députés sortants.

Un dépouillement qui a pris du temps

Élections Canada avait prévenu que plusieurs jours pourraient être nécessaires avant de connaître le vainqueur dans cette circonscription. Ses agents devaient, en effet, compter 3481 votes envoyés par la poste.

Le processus est long et fastidieux. Afin de s’assurer qu’il n’y a pas fraude, chaque vote par la poste contient trois enveloppes. La première contient l’adresse du bureau électoral, et un employé d’Élections Canada commence le processus de comptage en s’assurant que celle-ci est la bonne.

Une deuxième enveloppe se trouve dans la première et contient un document avec un numéro d’identification signé et daté par l’électeur, déclarant qu’il n’a pas voté ailleurs.

La troisième enveloppe, qui ne comporte aucune information pouvant identifier l'électeur, contient le bulletin de vote.

Sans compter les votes par la poste et les personnes qui se sont inscrites pour voter le jour de l’élection, le taux de participation électoral est estimé à 56 % au Manitoba. L’estimation préliminaire pour le Canada est de 58 %.

En 2019, 64 % des Manitobains et 67 % des Canadiens ont voté.