Un magasin à grande surface Rossy s’installera à Malartic

Le promoteur du projet est l'homme d'affaires Marcel Dumas, propriétaire de l’entreprise Soudure Dufer.

Selon le maire de Malartic, Martin Ferron, il s'agit d'un projet attendu depuis longtemps dans la communauté.

C’est une demande qui revient toujours, celle d’avoir de nouveaux magasins, des commerces qui vont venir combler les besoins de toute la famille, c’est-à-dire du linge, des souliers, de la vaisselle, de la literie, des bas, tout ce que ça prend pour la famille à un coût raisonnable. On aime bien s’acheter de la marque dans des magasins plus spécialisés, mais ce n’est pas tout le monde qui a le budget pour s’en payer , exprime-t-il.

Le magasin Rossy sera construit sur le terrain vacant situé à côté de la SAQ. Photo : Gracieuseté : Ville de Malartic

Attirer des travailleurs

Conscient de la pénurie de main-d'œuvre qui sévit dans la région, Martin Ferron a bon espoir que l'entreprise saura trouver des façons d'être attractive pour dénicher son personnel.

On en a parlé avec le l’entreprise. M. Rossy comprend bien la réalité, la situation. Il se tourne beaucoup vers les étudiants et les personnes semi-retraitées qui viennent travailler soit des heures coupées ou des heures à temps partiel. Il vit la situation dans d’autres magasins et ça ne l'empêche pas d’être très positif pour le démarrage du magasin à Malartic , indique Martin Ferron.

Il se réjouit par ailleurs de l’arrivée du commerce qui viendra selon lui renforcer l’économie circulaire de la ville.