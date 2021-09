La libérale Jenica Atwin remporte la circonscription de Fredericton

La députée de Fredericton a été réélue avec un peu plus de 500 voix. Celle qui s'était présentée pour le Parti vert en 2019 et était passée du côté libéral peu avant la campagne électorale conservera donc son siège.

Mercredi matin, il restait encore une vingtaine de circonscriptions dont le sort n'était toujours pas scellé, alors que lundi soir, on a su que Justin Trudeau formerait le prochain gouvernement, minoritaire et libéral.

Avec 16 316 votes, Jenica Atwin a obtenu 37 % des voix et a devancé la candidate conservatrice Andrea Johnson qui a récolté 15 814 votes.

La candidate verte Nicole O'Byrne a terminé troisième en récoltant 5666 votes et le néo-démocrate Shawn Oldenburg a obtenu la faveur de 5564 électeurs.

La course était serrée dans la circonscription de Fredericton et le nombre important de votes postaux a retardé la publication des résultats finaux. Plus de 4000 bulletins spéciaux ont été demandés dans cette circonscription et Élections Canada a dû en faire la vérification.

Jenica Atwin a indiqué qu'elle s'adresserait aux médias mercredi après-midi.

Plus de détails à venir