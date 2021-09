CISM lance une compilation et un livre pour ses 30 ans

La compilation Les chants du 30e va regrouper des chansons des Trois Accords, de Bon Enfant, de Shreez X Tizzo X Soft, de Corridor, de Safia Nolin, de Laurence-Anne, de Brown Family, de VICTIME, de MUNYA, de Joël Martel et d’un ou une autre artiste dont le nom n’a pas encore été dévoilé. L’album sera mis en vente en ligne et en format vinyle le 1er octobre 2021.

Le projet avait l’intention de puiser dans ce qui a été formateur pour le son de la station, le juxtaposer avec ce qui le définit maintenant, voire, ce vers quoi il pourrait tendre à l’avenir , a déclaré Benoit Poirier, directeur musical de CISM par voie de communiqué.

Par ailleurs, Il est strictement défendu de boire en studio : 30 ans de bénévolat à CISM, un essai d’Alexandre Fontaine Rousseau, bénévole depuis 12 ans à CISM, paraîtra en librairie le 19 octobre prochain.

On pourra y lire les témoignages de bénévoles qui ont œuvré à CISM au fil des 30 dernières années, ainsi que ceux de personnalités comme Patrice Roy, Marie Plourde et Sébastien Benoit, et de gens bien connus des fidèles auditrices et auditeurs : Pascal Jean de Punk pas les nerfs, Jolène Ruest de Critique de crowd et François Richer des Mouches noires.