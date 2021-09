Un projet de recherche de UPEI étudiera les variations climatiques à l’Î.-P.-É.

Les stations météorologiques mesurent les précipitations, la température, la vitesse et la direction du vent, l’humidité et le rayonnement solaire.

L’idée est d’utiliser ces données […] dans d’autres projets de recherche sur le climat, et on peut fournir des données à des agriculteurs, à des pêcheurs et à toute personne qui s'y intéresse.

Stephanie Palmer, spécialiste en information au Centre pour le changement climatique et l’adaptation à l’ UPEI, Université de l'Île-du-Prince-Édouard explique que les données serviront dans l’élaboration de produits qui pourront orienter des agriculteurs et des pêcheurs sur le climat de leur région.

L’équipe de chercheurs a sélectionné les lieux d’installation des stations à la suite d’un appel d'offres.

Stephanie Palmer précise que son équipe a essayé d’avoir un éventail diversifié d’hôtes afin de couvrir une plus grande partie de l’île.

Nous essayons d’avoir une station tous les 10 ou 15 kilomètres, c’était donc l’un des principaux critères de sélection. , explique-t-elle.

La scientifique explique que le projet a attiré davantage l’attention d’agriculteurs ayant des vergers et des vignobles.

Stephanie Palmer explique que les données météorologiques sont très pertinentes pour ces types de culture, notamment les informations concernant les journées favorables à la croissance des plantes.

Les partenariats avec des organisations, des fermiers ou des entreprises ont été établis en fonction de l’utilité qu’auraient les données pour leur région.

Selon le laboratoire, les données récoltées seront mises à la disposition du public qui pourra les utiliser à leur guise.

Patrick Murray, propriétaire de la ferme Bridgeview Acres à Albany, située près du pont de la Confédération, disposera de deux stations météorologiques sur sa ferme familiale.

Selon lui, la récolte des données météorologiques permettra de suivre les tendances surtout dans un contexte de changement climatique.

Notre météo est tellement changeante maintenant. Si nous avons davantage de ces stations, nous pouvons simplement nous lever le matin et voir où nous pouvons aller et où nous ne pouvons pas aller, et aider à prendre des décisions pour les plantations et les récoltes.

Une citation de :Patrick Murray, propriétaire de la ferme Bridgeview