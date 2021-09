Accident d’autobus d’OC Transpo : la chauffeuse reconnue non coupable

Aissatou Diallo, la chauffeuse au volant de l’autobus à deux étages impliquée dans l’accident du 11 janvier 2019 et qui a fait 3 morts, a été déclarée non coupable mercredi.

Le Juge Matthew Webber a rendu son verdict après avoir lu les éléments de preuve présentés lors du procès. Il devait décider si la chauffeuse de l'autobus 8155 était responsable de la collision ou si d’autres facteurs étaient à blâmer.

Selon le juge Webber, la couronne n’a pas été en mesure de démontrer, hors de tout doute, que l’accusée conduisait son autobus de façon dangereuse lors de la collision.

C'est un cas tragique en effet , soutient-il lors de la lecture de son verdict.

La douleur et les pertes de vies humaines ne m'ont pas fait illusion. Cependant, condamner Mme Diallo pour cette grave infraction criminelle reviendrait à ouvrir le filet [de la justice] bien trop loin. Une citation de :Juge Matthew Webber

Dans la salle d'audience, des proches des victimes de l'accident ont versé des larmes lorsque le juge a prononcé son verdict.

Mme Diallo, 44 ans, avait plaidé non coupable aux 38 accusations de conduite dangereuse qui pesaient contre elle, liées à la collision du 11 janvier 2019 à la gare de Westboro, dont trois chefs d'accusation de conduite dangereuse causant la mort.

En s'adressant directement à la chauffeuse d'autobus, quelques minutes avant la levée de l'audience, le juge a dit : Mme Diallo, je vous reconnais non coupable, vous pouvez quitter .

Des policiers sur la scène de l'accident mortel d'autobus à la station Westboro d'Ottawa Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le procès avait débuté le 22 mars 2021 devant juge à la Cour de justice de l'Ontario à Ottawa.

En point de presse suite à une réunion du conseil municipal, le maire Jim Watson a commenté le verdict, disant soutenir la décision.

C'est une journée très triste pour les familles des 3 personnes qui ont perdu la vie. Une citation de :Jim Watson, maire d'Ottawa

C'est une période difficile pour la conductrice d'OC Transpo aussi , ajoute M. Watson. On pense aux familles et aux familles d'Anja, Judy et Bruce, parce que c'est une période très difficile pour les familles des 3 et aux personnes blessées par cette tragédie à Westboro.

De son côté, le directeur général d'OC Transpo, John Manconi, parle d’une journée difficile pour toute la ville et l'équipe [d'OC Transpo].

Nous cherchons tous des réponses et cherchons à clore le dossier et permettre aux familles d’aller de l’avant, c’est un processus qui est difficile. Une citation de :John Manconi, directeur général d'OC Transpo

Mon coeur va avec toutes les familles affectées par cette tragédie, ajoute M. Manconi. On prend beaucoup de temps pour la sécurité des opérations, nos autobus roulent 60 millions de km chaque année, on fait des choses tellement systématiques pour que les opérations soient sécurisées.

L’accident, survenu le 11 janvier 2019, avait fait trois morts, Judy Booth, Bruce Thomlinson et Anja van Beek, ainsi que des dizaines de blessés.

Avec des informations d'Estelle Côté-Sroka et Antoine Trépanier.