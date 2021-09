Une élève autochtone refuse de se mettre debout durant l’hymne national

Une élève de 15 ans d'une école de Winnipeg a été réprimandée et exclue de sa classe parce qu'elle ne s'est pas mise debout durant l'hymne national.

Chaque matin, lorsque l'hymne national retentit au River East Collegiate, Skyla Hart reste assise.

[Le Canada] est un pays colonisé et je ne veux pas me lever pour un pays colonisé. Une citation de :Skyla Hart, élève en 10e année à Winnipeg

Lors de sa 5e année, elle a pris la décision de ne plus se lever durant l'hymne national afin d’honorer ses ancêtres cris et ojibwés et sa culture. Skyla Hart agit ainsi afin de reconnaître l'injustice auxquels les peuples autochtones sont toujours confrontés dans ce pays, explique-t-elle.

Malgré la décision prise il y a plusieurs années, c’est seulement cette année que son choix est devenu problématique selon elle.

Des enseignants lui ont demandé plusieurs fois d’aller dans le corridor durant l'hymne national après son refus de se lever. Ils lui ont aussi demandé de rester debout dans le couloir, mais elle s’est assise afin de respecter [son] choix de s’asseoir durant le Ô Canada .

Mettre fin à l'hymne dans les écoles

La mère de Skyla Hart, Raven Hart, est bouleversée par la situation, mais n'est pas surprise pour autant. Elle et sa famille sont des victimes des pensionnats pour Autochtones, raconte Mme Hart.

Pour moi, [la diffusion de Ô Canada dans les écoles] est une suite des pensionnats. Une citation de :Raven Hart, mère de Skyla et victime des pensionnats pour Autochtones

Mme Hart déclare qu'aucun enfant ne devrait avoir à se lever durant l'hymne national. Elle souhaite que l'hymne ne soit plus diffusé dans les écoles et est fière du geste de sa fille.

L’école appuie complètement la démarche

Un porte-parole de la division scolaire de l’école fréquentée par Raven Hart, River East Transcona, affirme dans un courriel à CBC que l’établissement appuie complètement l’élève.

La division scolaire travaillera avec l’école secondaire afin de sensibiliser le personnel enseignant aux enjeux autochtones. Une citation de :Un porte-parole de la division scolaire River East Transcona

Mme Hart raconte avoir rencontré le directeur d’école, qui a apporté son soutien à sa fille. Il l'a aussi invité à contribuer à sensibiliser la communauté aux enjeux autochtones.

Raven Hart précise cependant qu’elle sera satisfaite lorsqu’elle verra des mesures concrètes , notamment en offrant plus de cours de langues autochtones et de programmes d’enseignement. À l'heure actuelle, la division scolaire offre des cours en anglais, français, allemand, ukrainien, japonais et espagnol.

De son côté, Skyla Hart encourage les Autochtones et non-Autochtones à passer à l’action lorsque leurs écoles diffusent l'hymne national.

Sa mère, elle, souhaite que les gens profitent de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation pour en apprendre davantage sur les Autochtones et le passé, afin de comprendre la situation actuelle.

Avec les informations de Jill Coubrough