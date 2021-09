La désinformation sur Reddit est devenue ingérable, selon des modérateurs albertains

Les modérateurs notent que le nombre de messages diffusant de fausses informations et des théories du complot en lien avec la COVID-19 a vraiment augmenté dans leur communauté sur Reddit. Le réseau social et agrégateur de nouvelles héberge des milliers de communautés connues sous le nom de subreddits, qui sont des forums de discussion pour des millions d’utilisateurs.

Des messages mettant en doute la sécurité des vaccins et des masques, établissant un lien entre les vaccins et les réseaux 5G, comparant la COVID-19 à la grippe et promouvant des traitements non éprouvés sont devenus courants, selon les modérateurs.

Harcèlement et menaces de mort fréquents

Notre file d'attente pour la modération est passée de un ou deux messages par semaine à des dizaines, voire des centaines, chaque jour, et c'est insoutenable , exprime l'un des modérateurs de Alberta : Wild Rose Country, une communauté pour les Albertains qui compte 139 000 membres. Nous ne pouvons pas suivre ce rythme , ajoute l’homme de 32 ans.

Pour des raisons de sécurité, CBC/Radio-Canada ne divulgue pas l’identité de ce modérateur.

Un autre modérateur du même subreddit, un étudiant d’Edmonton dans la vingtaine, déplore que les menaces de mort soient devenues courantes dans la boîte de réception de l'équipe et que les auteurs de messages de désinformation exhortent souvent les modérateurs à se suicider.

La communauté Alberta : Wild Rose Country n’est pas la seule à faire face à un déluge de fausses informations. Troy Pavlek, modérateur pour la communauté locale d’Edmonton, qui compte plus de 136 000 abonnés, soulève que les modérateurs traitent de 50 à 100 messages de désinformation par jour.

Il explique que des utilisateurs du subreddit r/Edmonton qui sont opposés aux masques et aux vaccins se font passer pour des professionnels de la santé et diffusent des messages tels que : Avez-vous entendu dire que les vaccins peuvent vous tuer ?

Malgré les messages violents qu'ils ont reçus, les bénévoles disent qu'ils ne peuvent pas se résoudre à partir. Pour eux, cela reviendrait à laisser la désinformation se répandre davantage dans les communautés qui leur tiennent à cœur.

Les modérateurs réclament des mesures plus fortes

Le mois dernier, les modérateurs de la communauté locale de l’Alberta et des dizaines d’autres subreddits dans le monde ont protesté contre la désinformation galopante au sujet de la COVID-19 sur la plateforme et ont demandé à l’entreprise américaine d’en assumer la responsabilité.

Depuis les protestations en ligne, la société a banni un subreddit, en a mis 54 autres en quarantaine et ajouté une fonction de signalement pour les modérateurs. Une mise en quarantaine signifie que la page n'apparaîtra pas dans les résultats de recherche, et lorsque les utilisateurs tenteront d'y accéder directement, un message d'avertissement s'affichera.

Selon un porte-parole de Reddit, l’entreprise ne prend pas le problème à la légère.

Il indique que Reddit a, entre autres, modifié la façon dont elle détecte les utilisateurs qui échappent aux interdictions en créant de nouveaux comptes et que les modérateurs peuvent se tourner vers un groupe de pairs expérimentés lorsqu’ils sont bombardés par des débordements inattendus.

Selon les modérateurs, les récents changements sont insuffisants puisque le flux de désinformation n’a pas ralenti.

Des solutions possibles

La diffusion même de ces idées dans de nombreux espaces, à de multiples reprises, cause sans aucun doute de réels préjudices à la société, augmente la propagation de la COVID-19 et conduit presque certainement à la mort , affirme Rebekah Tromble, directrice de l'institut Data, Democracy & Politics (données, démocratie et politique) à l'Université George Washington.

Selon elle, réduire la taille du réseau pourrait être une solution. Elle estime toutefois que les chances que cela arrive sont minces puisque le modèle très grand et évolutif est ce qui permet à l’entreprise de faire des profits.

Elle a également évoqué la possibilité pour les gouvernements de réglementer les entreprises technologiques.

Avec les informations de Madeleine Cummings.