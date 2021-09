La coopérative alimentaire Métro de Fermont fermée les mardis, faute de personnel

À compter de cette semaine, la coopérative va fermer son magasin le mardi en raison de la rareté de main-d’œuvre.

Le directeur général Karim Khimjee témoigne en entrevue à l’émission Bonjour la Côte mercredi matin que la situation est précaire depuis les six derniers mois alors que huit postes à temps plein sont à pourvoir à la coopérative alimentaire Métro.

Les étudiants sont de retour à l’école, on n’a plus de personnel que ce soit à la caisse ou dans les autres départements. Donc, les gérants mettent les bouchés doubles et ils sont obligés de travailler six jours sur sept , explique-t-il.

M. Khimjee est ainsi forcé de fermer l’épicerie le mardi pour éviter l’épuisement général de ses employés. C’est pour nous permettre de souffler et d’avoir au moins une journée de congé , fait-il valoir.

Selon lui, la difficulté d’embaucher du personnel était déjà problématique dans les années passées à Fermont, toutefois, la situation aurait empiré dans les derniers mois.

On n’a pas de personnel et on ne sait pas où les loger non plus , témoigne-t-il par ailleurs.

Peut-être qu’on pourrait avoir quelques personnes qui seraient intéressées à venir ici, mais on les loge où ces gens-là ? Aucune idée ! Une citation de :Karim Khimjee, directeur général de la coopérative alimentaire Métro à Fermont

À court de solutions, le directeur général de la coopérative alimentaire indique avoir interpelé la Ville de Fermont à ce sujet.

Toutes les entreprises de la région manquent de personnel. Ça fait de la surenchère sur les salaires. À un moment donné, la pinte de lait que je vends, je ne peux pas la vendre à 10 $ pour faire de la surenchère .

En raison de la situation, M. Khimjee n’exclut pas de fermer son épicerie une journée de plus par semaine.