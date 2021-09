Willie Garson, qui jouait Stanford dans Sex and the City, est mort

Willie Garson, qui incarnait le fidèle ami de Carrie Bradshaw dans la série télévisée Sexe à New York (Sex and the City), est décédé à l’âge de 57 ans. Les causes de sa mort n’ont pas été dévoilées.

Son fils Nathen Garson a annoncé la nouvelle sur Instagram. Je t'aime tellement papa. Repose en paix et je suis si heureux que tu aies pu partager toutes tes aventures avec moi et que tu aies pu accomplir tant de choses , a-t-il écrit.

Willie Garson était Stanford Blatch dans la populaire série, un agent artistique et le meilleur ami dévoué et élégant de Carrie Bradshaw, joué par Sarah Jessica Parker.

Il a repris son rôle dans les deux films Sex and the City, ainsi que dans And Just Like That, la suite de la série prévue pour une diffusion en 2021 sur HBO Max. Il y a quelques mois, il avait d’ailleurs publié une photo sur Instagram avec les trois actrices qui participent à la suite : Cynthia Nixon, Sarah Jessica Parker et Kristin Davis

Cynthia Nixon, Miranda Hobbes dans la série, a exprimé son chagrin sur Twitter. Nous l'aimions et avons adoré travailler avec lui. Il était infiniment drôle à l'écran et dans la vraie vie, a-t-elle écrit. Il était une source de lumière.

Willie Garson était dans la vie, comme à l'écran, un ami dévoué et une lumière pour toutes les personnes qui faisaient partie de son univers. Il a créé l'un des personnages les plus aimés du panthéon de HBO et a été un membre de notre famille pendant près de 25 ans. Nous sommes profondément attristés d'apprendre son décès et présentons nos sincères condoléances à sa famille et à ses proches , a déclaré la chaîne HBO sur Facebook.

Né William Garson Paszamant à Highland Park, dans le New Jersey, l’acteur a commencé à étudier le théâtre à l'âge de 13 ans à l'Actors Institute de New York.

Il a fait des centaines d'apparitions à la télévision et dans des films.Outre Sexe à New York, il est aussi connu pour son rôle de Mozzie, dans la série télévisée FBI : Flic et escroc, ainsi que dans New York Police Blues (NYPD Blue), Hawaii 5-0 (Hawaii Five-0) et Supergirl.