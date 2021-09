Jusqu’à 100 mm de pluie possible d’ici vendredi dans la région de l'Outaouais et Ottawa

Environnement Canada indique que de 60 à 70 millimètres de pluie devraient tomber sur la majeure partie de l'est de l'Ontario et de l'ouest du Québec d'ici vendredi matin, avec jusqu'à 100 millimètres qui pourrait être atteint par endroit.

Les avertissements de pluie touchent l'Outaouais et la majeure partie de l'est de l'Ontario. Les régions visées sont Gatineau, la Haute-Gatineau, Papineau, Shawville, au Québec ainsi qu'Ottawa, Smiths Falls, Renfrew et Perth en Ontario.

Les régions de Brockville, Cornwall et Prescott-Russell pourraient être épargnées.

Des gouttelettes tombaient dans de nombreuses régions au lever du soleil mercredi et la pluie devrait continuer pour une majeure partie de la journée, avec des accumulations de 30 à 50 millimètres possibles.

La probabilité d'un orage est plus élevée du milieu de l'après-midi jusqu'en soirée.

Environnement Canada prévoit aussi des averses jeudi matin. Les avertissements touchent aussi tout le sud de l'Ontario.

Environnement Canada affirme que les quantités de pluie prévues pourraient recouvrir les routes, inonder les basses terres et causer des crues soudaines.