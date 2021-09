Preuve de vaccination en Ontario : que présenter et dans quels endroits à Ottawa ?

Dans ce contexte, la Ville d'Ottawa a publié une liste des endroits où elle exigera une preuve de vaccination accompagnée d’une pièce d'identité.

La liste comprend toutes les activités de conditionnement physique, de la natation en passant par les sports pour adultes. Cela vaut également pour les clubs privés et les gymnases.

Une exception existe pour les enfants de moins de 18 ans qui entrent dans un établissement dans le seul but d'assister à un sport organisé. Cependant, si un adulte veut les accompagner, l'adulte doit être vacciné.

Les jeunes, âgés de 12 à 17 ans, devront présenter une preuve de vaccination pour assister aux événements en tant que spectateurs.

La preuve vaccinale ne sera pas exigée pour accéder aux musées, galeries d'art et bibliothèques, comme ici, au Musée des beaux-arts du Canada à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Francis Ferland

Vous devez être vacciné pour assister à toutes les activités de théâtre et d'art, ou cours de cuisine; cela comprend les activités dans les espaces loués appartenant à la Ville. Il faudra aussi présenter les pièces justificatives pour manger au restaurant.

La Ville a également rappelé aux résidents de prévoir quelques minutes supplémentaires pour que le personnel vérifie votre statut vaccinal.

Voici une liste complète des endroits où la preuve de vaccination sera exigée, ce qui inclut des espaces intérieurs à haut risque où les masques ne peuvent pas être portés à tout moment:

Restaurants et bars (sauf pour les terrasses extérieures, la livraison et la vente à emporter);

Discothèques, y compris les espaces extérieurs;

Des espaces de réunion et d'événement comme des salles de banquet et des centres de congrès;

Installations sportives et de remise en forme et gymnases, à l'exception des sports récréatifs pour les jeunes;

Événements sportifs;

Casinos, salles de bingo et établissements de jeux;

Concerts, festivals de musique, théâtres et cinémas;

Clubs d’effeuillage;

Lieux de courses;

Espaces intérieurs des parcs aquatiques.

Preuve non requise dans la plupart des services publics

Il est à noter que la preuve de vaccination ne sera pas exigée pour accéder aux musées, galeries d'art et bibliothèques. La preuve n'est pas requise pour accéder aux hôtels, mais il faudra la présenter pour manger dans les restaurants de ces établissements.

Le Musée canadien de la nature et le Musée canadien de la guerre ont cependant déclaré que les visiteurs devront présenter une preuve de vaccination pour manger dans leurs salles à manger intérieures.

Les expositions et les espaces communs des musées continueront d'être accessibles à tous.

La plupart des services publics continueront également comme avant. Par exemple, vous n'aurez pas besoin de montrer votre preuve dans les transports en commun ou dans les centres de Service Ottawa. Il ne sera pas obligatoire dans les bureaux d’aide à l’emploi et des services sociaux ou devant les tribunaux provinciaux.

Ce que vous devrez présenter

À compter du 22 septembre, toute personne de 12 ans et plus devra présenter une preuve de vaccination pour entrer dans les espaces non essentiels à travers la province.

Bien qu'il y aura des exceptions pour des déplacements rapides dans certains bâtiments pour utiliser les toilettes, récupérer une commande à emporter ou payer une facture avec la Ville d'Ottawa.

Pour fournir une preuve vaccinale, vous aurez besoin d'une pièce d'identité valide, telle qu'un permis de conduire, une carte de santé, un passeport ou un acte de naissance ainsi que votre preuve de vaccination.

Pour les résidents de l'Ontario, cette preuve de vaccination peut être téléchargée ici à partir du site Web du gouvernement de l'Ontario.

La preuve de reçu de vaccination de l'Ontario est valide, qu'elle soit imprimée sur papier ou téléchargée sur un téléphone. Le nom et la date de naissance sur le document doivent correspondre à ce qui figure sur la pièce d'identité de la personne, et pour être considérée comme complètement vaccinée, la deuxième dose du vaccin doit avoir été administrée au moins deux semaines auparavant. Photo : Radio-Canada

Le système de passeport numérique de l'Ontario est attendu dans un mois, soit le 22 octobre.

Les personnes qui ont été vaccinées pourront télécharger un code QR sur leur téléphone, qui peut être lu par une application gratuite pour téléphone intelligent qui devrait être disponible avant le 22 octobre.