La mort par balles d’un animateur jeunesse attriste la communauté

Thane Murray était un animateur jeunesse bien connu et très apprécié. Aujourd'hui, les familles que ce jeune homme de 27 ans a aidées pleurent sa mort « insensée ».

M. Murray a été tué lors d'une triple fusillade à Regent Park samedi soir. Il est mort et deux autres victimes ont été blessées. Selon les policiers, quatre hommes portant des masques ont ouvert le feu près de l’intersection des rues Oak et Sumach peu avant 21 h.

Trois jours plus tard, des fleurs ont été déposées près de la scène. On y trouve aussi des ballons, des photos encadrées et des bougies.

Défenseur des jeunes du quartier, M. Murray travaillait dans plusieurs installations récréatives de Toronto et était un employé du centre communautaire de Regent Park.

Une veillée qui s'y est tenue dimanche soir a attiré environ 300 personnes en deuil, a déclaré Ines Garcia, travailleuse communautaire, à CBC News.

Il était comme mon frère

M. Murray avait travaillé avec les enfants de Mme Garcia lorsqu'ils étaient plus jeunes. Elle a déclaré que les jeunes de la communauté ont pris sa mort particulièrement mal.

[Un enfant] a fondu en larmes [quand il a appris la nouvelle] et a dit : "Il était comme mon frère" , a déclaré Mme Garcia.

Il était toujours là. Même si c'était un garçon tranquille, il était toujours là pour eux et les soutenait.

Elle a déclaré que la fréquence des fusillades à Regent Park est devenue traumatisante pour la communauté, en particulier pour les jeunes.

Vous n'arrivez jamais à guérir. Je vis ici depuis 32 ans et c'est constamment mort après mort et aucun d'entre nous ne peut guérir correctement.

La fusillade a eu lieu près d'un terrain de jeu et de plusieurs complexes d'appartements. Une cinquantaine de douilles ont été retrouvées sur les lieux de la fusillade, selon une porte-parole de la police de Toronto.

Trop, c'est trop

Sureya Ibrahim est la fondatrice de Mothers of Peace, un groupe communautaire qui aide les mères qui ont perdu des enfants à cause de la violence armée, auquel M. Murray a également participé.

Beaucoup de gens sont sous le choc en ce moment , a déclaré Mme Ibrahim. Il a touché beaucoup de jeunes dans la communauté .

Mme Ibrahim a déclaré que M. Murray avait aidé son fils à s'entraîner au football quand il était plus jeune et qu'il aidait d'autres enfants au centre de loisirs avec des activités comme l'escalade.

Les policiers ont été appelés près de l'intersection des rues Oak et Sumach, samedi. Photo : CBC/Jeremy Cohn

Il voulait faire une différence dans la vie des jeunes , a-t-elle ajouté.

Bien qu'elle soit en deuil et très triste , Mme Ibrahim a déclaré qu'elle était également en colère contre la nature insensée de l'attaque. Trop, c'est trop. Combien de vies de personnes devons-nous perdre pour que cela cesse?

Des politiciens réagissent

Dans une déclaration, la Ville a présenté ses plus profondes condoléances à la famille et aux amis de M. Murray.

Thane était un membre très apprécié [...] de la communauté qui nous manquera profondément , peut-on lire dans le communiqué.

Le maire John Tory a déclaré que la mort de Murray avait choqué de nombreux employés de la Ville. C'est une tragédie pour la communauté de Regent Park et pour toute notre ville , a-t-il déclaré.

Dans une série de tweets, Kristyn Wong-Tam, conseillère du quartier 13 Toronto Centre, a déclaré avoir passé la journée de dimanche avec des membres de la communauté à Regent Park.

J'ai parlé à des résidents qui ont personnellement été témoins de la fusillade et se sont enfuis, d'autres ont entendu des coups de feu alors qu'ils dînaient et même une personne âgée qui se remettait de ses propres blessures par arme à feu subies lors de la fusillade de février dans la même rue.

Kristyn Wong-Tam est la conseillère du quartier 13 Toronto-Centre. (Archives) Photo : Radio-Canada / Christopher Gargus

Mme Wong-Tam s'est dite en colère contre la violence répréhensible qui s'abat une fois de plus sur Regent Park .

De son côté, Suze Morrison, députée néo-démocrate de Toronto-Centre, s'est dite dévastée par la mort de M. Murray.

Tant de personnes ont été touchées par le dévouement de Thane à l'autonomisation et à l'amélioration de la vie des enfants et des jeunes de sa communauté. Il va beaucoup nous manquer.

Avec les informations de CBC News