Feu vert de Gatineau au projet de complexe multiglace et de palestre

C'est ce qui a été voté, mardi soir, par 16 élus contre 3, lors de l’avant-dernière séance du conseil municipal avant l’élection du 7 novembre.

Il est prévu, selon la recommandation qui a été approuvée, que le complexe comprenant quatre glaces soit construit sur le terrain du Canadian Tire, dans le secteur du Plateau. La proposition inclut aussi un stationnement de quatre étages ainsi que la construction, sur un autre terrain, d’une palestre.

Plus tôt, mardi, plusieurs élus ont exprimé leur malaise de se prononcer dès mardi soir sur le projet. Si tous se sont dit d’accord sur le besoin, pour la population grandissante de l'ouest de Gatineau, d’avoir accès à de telles installations sportives, certains ont soutenu qu’il leur manquait des informations pour prendre une décision éclairée sur la recommandation mise de l’avant par l’administration municipale.

Les gens attendent depuis longtemps, mais il manque trop d'informations pour que je puisse voter cette recommandation-là. Je pense qu’on pourrait revenir plus tard avec plus d’informations au niveau de la gestion et des bâtiments excédentaires , a notamment dit le conseiller Jocelyn Blondin en caucus préparatoire. Ce dernier a, plus tard, signifié sa dissidence, puis a voté contre au moment du vote en conseil municipal.

Sa collègue Louise Boudrias a quant à elle mis en doute le modèle proposé, qui veut que la Ville construise et gère le futur complexe multiglace.

J’ai malheureusement l’impression qu’on n’a pas mis des conditions gagnantes pour être capable d’attirer un [partenaire] privé ou encore un organisme à but non lucratif qui aurait pu être intéressé dans ce projet-là , a affirmé Mme Boudrias.

Elle a plus tard voté en faveur de la résolution sur le complexe multiglace et la palestre, tout en émettant des réserves.

Le conseiller Gilles Carpentier s’est, pour sa part, demandé, en caucus préparatoire, pourquoi la Ville n’avait pas fait de demande formelle pour savoir si elle pourrait obtenir une subvention du gouvernement du Québec dans ce dossier.

Gilles Carpentier, conseiller indépendant du district du Carrefour-de-l'Hôpital (Archives) Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Il s’est, plus tard, dit satisfait des réponses fournies par l'administration municipale pour pouvoir se positionner.

S’il y a une chose que j’ai apprise avec le débat d’aujourd’hui, c’est de faire la distinction entre la situation idéale et la situation imparfaite dans laquelle je dirais qu’on se retrouve sans, aussi, nuire à l’offre de service pour les citoyens.

La conseillère du Plateau et cheffe d’Action Gatineau, Maude Marquis-Bissonnette, a défendu le projet mis de l’avant.

L’orientation du conseil a été, à l’époque, de voir si on pouvait aller au privé. On a fait un appel d’intérêt, on a fait un appel d’offres, et le privé nous a dit qu’il n’y avait pas d’intérêt , a-t-elle dit.

Dans le contexte actuel, c’est le modèle traditionnel, c’est donc dire que la Ville construit l’aréna, qui est privilégié. Je suis satisfaite de cette option-là et je pense qu’on ne doit pas perdre plus de temps , a-t-elle poursuivi.

France Bélisle s'invite à la réunion du conseil

La candidate indépendante à la mairie de Gatineau, France Bélisle, s’est invitée à la séance du conseil municipal pour remettre en doute le processus entourant le projet de complexe multiglace.

Dans la période dédiée aux questions des citoyens, elle a formulé sa propre question, lue par le président du conseil municipal, Daniel Champagne. Elle a appelé le maire à assurer que l’avenue proposée est la meilleure en termes de rapport qualité/prix. Elle a aussi réclamé que des documents sur le processus entourant le projet soient divulgués.

C’est Maude Marquis-Bissonnette, rivale de Mme Bélisle dans la course à la mairie, qui lui a offert une réponse, se disant surprise que des candidats utilisent la période de questions qui est destinée aux citoyens pour faire campagne .

On a posé toutes les questions, on a retourné toutes les pierres et on a la certitude que c'est un bon projet et un bon rapport qualité/prix , a-t-elle dit, en mentionnant que des projets développés par le secteur privé n’assurent pas nécessairement des projets moins coûteux.

Daniel Champagne a profité de l’occasion pour rappeler à tous les candidats électoraux que le conseil municipal n’est pas un canal de communication qui sera utilisé, dans les prochaines semaines, pour tout ce qui concerne la campagne électorale municipale.

Avec les informations d'Émilie Bergeron et de Nathalie Tremblay