Les résultats du vote se font attendre dans Brome-Missisquoi

Mardi après-midi, les résultats du vote n'étaient toujours pas connus dans la circonscription de Brome-Missisquoi. Le dépouillement des votes postaux devrait commencer dès mercredi matin, selon la candidate bloquiste Marilou Alarie et la candidate libérale Pascale St-Onge, qui mènent une course très serrée.

Présentement, Mme Alarie compte en effet une centaine de votes de plus que Mme St-Onge.

Le bureau de scrutin de Brome-Missisquoi indique qu'il reste plus de 1400 votes postaux à comptabiliser dans la circonscription. Le dévoilement des résultats pourrait cependant se faire attendre jusqu’à jeudi, car après avoir été dépouillés, les votes doivent être vérifiés pour s’assurer que personne n’a voté deux fois.

Rencontrées par Radio-Canada mardi, Marilou Alarie et Pascale St-Onge ont dit avoir passé une très longue soirée électorale.

Marilou Alarie est candidate pour le Bloc québécois dans Brome-Missisquoi. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Je me suis couchée à 4 h du matin, car évidemment, on attendait les résultats. On attendait les résultats de la dernière boîte, qui finalement, était la boîte postale, indique Marilou Alarie. Moi, à partir de maintenant, mon travail est fait, ce n’est vraiment plus entre mes mains. Je ne peux pas vous dire que je suis habitée par un stress quelconque.

Pascale St-Onge, candidate libérale dans Brome-Missisquoi. Photo : Radio-Canada / Marion Bérubé

Je ne m’attendais pas à vivre ça de cette façon-là. Je m’attendais à avoir les résultats en même temps que tout le monde, tout en sachant que c’était une possibilité que ce soit tranché par le vote postal, remarque quant à elle Pascale St-Onge. C’est une situation quand même inédite au pays en ce moment, de faire une élection en temps de pandémie.

Le Bloc québécois a été élu dans la circonscription de Brome-Missisquoi de 2006 à 2011. Le Parti libéral a quant à lui été élu en 2015 et en 2019.

Avec les informations de Marion Bérubé