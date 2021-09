Les éducatrices en CPE de la CSQ se donnent un mandat de six jours de grève

Selon ce qu'a indiqué le syndicat, les journées seront utilisées au moment opportun. Les conventions collectives sont échues depuis 18 mois pour ces travailleurs et travailleuses.

La Fédération a rencontré mardi la ministre responsable de l'Administration gouvernementale, Sonia LeBel, et a souligné l'ouverture de la ministre envers la recherche de solutions aux négociations.

Aucune offre n'a été déposée à la suite de cette rencontre, la dernière datant du 13 juillet.

Le syndicat compte laisser place à la négociation au cours des prochains jours, alors que la prochaine rencontre est prévue pour le 7 octobre.

Il n'est donc pas prévu que les journées de grève soient utilisées avant cette date, à moins qu'il y ait un blocage , a indiqué la présidente de la FIPEQ-CSQFédération des intervenantes en petite enfance de la CSQ , Valérie Grenon.

La Fédération demande des augmentations salariales des éducatrices totalisant 27 % sur trois ans pour le premier échelon et totalisant 21 % sur trois ans pour le dernier échelon.

À l'heure actuelle, le salaire d'une éducatrice qualifiée est de 19 $ l'heure au premier échelon et de 25 $ l'heure au 10e et dernier échelon.

La Fédération demande également une prime COVID , soulignant que le service offert des garderies a été considéré comme un service essentiel pendant la pandémie.

La FIPEQ-CSQFédération des intervenantes en petite enfance de la CSQ représente 13 000 membres dans les différents services de garde, dont les CPE.

La fédération affiliée à la CSQCentrale des syndicats du Québec revendique aussi un plancher d'emploi pour celles qui viennent en soutien aux éducatrices : préposés à l'entretien, éducatrices spécialisées et autres.

Ce vote intervient moins d'une semaine après l'adoption par les 11 000 employés des centres de la petite enfance affiliés à la CSNConfédération des syndicats nationaux d'un mandat de 10 jours de grève à utiliser eux aussi à une date ultérieure. La première journée de débrayage aura lieu vendredi.