Le Parti populaire du Canada a triplé ses appuis dans le Nord ontarien

La plus forte augmentation, toutes proportions gardées, est dans la circonscription de Kenora, où le candidat du PPCParti populaire du Canada a reçu 4 fois plus de votes qu’en 2019.

En termes de pourcentage du nombre de votes récoltés cette année, c’est le candidat du PPC dans Timmins—Baie James qui a fait meilleure figure, avec environ 13,3 % du vote.

Cela le place tout de même au 4e rang, derrière le Nouveau Parti démocratique, le Parti conservateur et le Parti libéral.

À la grandeur du Nord de l’Ontario, le PPCParti populaire du Canada a amassé 7,58 % du vote. C’est plus que la moyenne nationale, soit 5,1 %. Une hausse semblable a aussi été observée au Manitoba.

La candidate du PPCParti populaire du Canada dans Sudbury, Colette Methé, a recueilli 6 % des voix exprimées, environ le triple des voix reçues par le candidat du parti en 2019.

Elle se dit très satisfaite de sa performance qui prouve, estime-t-elle, que certaines des idées véhiculées par sa formation politique, dont la défense des libertés individuelles, résonnent auprès de la population nord-ontarienne.

Elle soutient notamment que les gens en ont assez du passeport vaccinal qui fait en sorte, à son avis, qu’on soit forcé de se faire vacciner même si on ne le veut pas.

Il n’y a pas une spécificité au Nord de l’Ontario , fait remarquer la professeure en science politique Aurélie Lacassagne.

Le Parti populaire a augmenté son soutien, le nombre de votes obtenus, un peu partout au Canada, avec des chiffres assez impressionnants dans les Maritimes .

La performance de la formation de Maxime Bernier est attribuable d’abord à un facteur de grogne lié à la pandémie , observe-t-elle.

Mme Lacassagne affirme que le PPCParti populaire du Canada a pu gagner des supporters dans des régions rurales du Nord ontarien, qui ont été relativement moins touchées par la COVID-19, mais qui ont subi les mêmes restrictions sanitaires que le reste de la province.

Elle croit que le discours plutôt libertarien du PPCParti populaire du Canada , particulièrement sur le contrôle des armes à feu, a également pu trouver écho dans le Nord de l’Ontario.

Mais le vote en faveur du PPCParti populaire du Canada n’est pas que conjoncturel, prévient-elle, et une partie est là pour rester . D’ailleurs, il faut prendre très au sérieux l’argumentaire développé par le Parti populaire , note-t-elle.

Il y a des questions qu’a mises sur la table le Parti populaire notamment par rapport à l’identité canadienne, à la politique d’immigration et aux armes à feu, qui là, doivent être prises au sérieux , poursuit-elle.

En dehors du Parti populaire qui est un parti fédéral, ce qu’on a pu voir ces dernières années, [c'est] le développement de partis provinciaux qui ont à peu près les mêmes argumentaires que le Parti populaire.

Elle donne en guise d’exemple le Maverick Party ( Parti des anticonformistes ) dans l'Ouest canadien, qui prône un contrôle plus serré de l’immigration.

Tout en se penchant sur ces préoccupations, les principaux partis devraient toutefois éviter de faire de l’instrumentalisation de ce genre de partis à des fins électorales, souligne la politologue.

Si un, on ne prend pas au sérieux les questions, les interrogations que certains Canadiens se posent par rapport à de grands débats de société et deux, si on commence à jouer et faire du grenouillage politique et de l’instrumentalisation de ce genre de parti pour servir ses intérêts électoraux, ce serait un jeu extrêmement dangereux.

Une citation de :Aurélie Lacassagne, professeure invitée à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa