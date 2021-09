Le Dr Brendan Hanley confirmé vainqueur au Yukon

Bien que sa victoire ait été projetée la veille, les partisans et le candidat lui-même attendaient la fin du processus de dépouillement avant de trop se réjouir.

Brendan Hanley reprend ainsi le flambeau du député sortant Larry Bagnell qui a longtemps représenté la circonscription à Ottawa. Celui-ci a vivement félicité le Dr Hanley avant qu'il ne prenne la parole la vieille.

L’ex-médecin hygiéniste en chef du territoire devra ainsi reprendre le travail pour faire avancer les différents enjeux des Yukonnais sur la scène nationale. Si ce dernier veut mettre à profit son expertise en santé, les différentes communautés s’attendent également de lui qu’il défende tous leurs dossiers.

La directrice générale de l’Association franco-yukonnaise (AFY), Isabelle Salesse, félicite le gagnant dont le bilinguisme et les connaissances de la communauté francophone seront un atout, selon elle, pour faire avancer leurs dossiers.

Loin de faire ombrage aux autres dossiers de la francophonie, elle voit par ailleurs d’un bon œil les compétences en matière de santé du député.

Ses [antécédents] professionnels en santé et sa connaissance de la communauté francophone font en sorte qu’il a déjà entendu dans le passé les demandes de la communauté pour la santé mentale, donc je pense qu’on devrait avoir une oreille attentive , affirme la directrice.

Toutefois, le premier item à l’agenda de leur première rencontre, que l’association souhaite obtenir avant le mois de novembre, sera la modernisation de la Loi sur les langues officielles au cours des cent premiers jours de mandat de son parti. Tous les candidats s’y étaient engagés.

Le grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, Peter Johnson, voit également l’arrivée de Brendan Hanley comme un appui, notamment en ce qui a trait au dossier de la santé.

Ce sera un avantage pour nous. Nous sommes encore sous la mentalité de la Loi sur les Indiens en ce qui concerne la santé des Premières Nations, pas seulement au Yukon, mais dans tout le pays, quand on pense à l’eau potable, par exemple , explique-t-il.

En ce qui a trait au développement des relations auprès des différentes Premières Nations, Peter Johnson rappelle qu’à titre de médecin hygiéniste en chef, Brendan Hanley a tenu des discussions sur une base régulière avec toutes les communautés autochtones.

Je crois que l’établissement de relations est là et qu’il y a un certain niveau de confiance et d’honnêteté qui vient avec cette relation.

Une citation de :Peter Johnston, grand chef, Conseil des Premières Nations du Yukon