L’école du Cœur-Immaculé va rouvrir mercredi

La fin de semaine et les deux jours de fermeture supplémentaires ont permis à l’école de ralentir la transmission, explique Donald Landry, le secrétaire général et directeur du service des communications du Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke. Cette pause a aussi donné le temps aux élèves et aux membres du personnel de se faire dépister.

Toute l’analyse de la situation faite, les gens de la santé publique nous recommandent l’ouverture de l’école pour la majorité des groupes. Une citation de :Donald Landry, secrétaire général et directeur du service des communications du Centre de services scolaire de la région de Sherbrooke

Huit groupes sur trente-quatre devront en effet continuer leur isolement, précise M. Landry. Au niveau des cas, on a 42 cas positifs sur 704 élèves. Pour les autres groupes, on est en mesure d’ouvrir l’école et d’offrir nos services.

Renforcement des mesures sanitaires

Jusqu’à ce que la situation soit complètement maîtrisée, des mesures sanitaires renforcées devront être observées à l’école du Cœur-Immaculé, indique Donald Landry.

On nous recommande de revenir à certaines mesures qui étaient en place l’an dernier, comme manger en classe au lieu d’aller à la cafétéria. On parle également, dans la mesure du possible, d’éviter de partager des locaux , remarque-t-il.

Le port du masque sera aussi requis pour se rendre et revenir de l’autobus, même s’il était déjà requis dans l’autobus , ajoute-t-il.

Ces mesures supplémentaires devraient durer deux semaines.

L’école du Cœur-Immaculé est la première en Estrie à devoir fermer en raison d’une éclosion depuis le début de l’année scolaire.