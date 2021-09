Le pois jaune à la conquête des Prairies

Luc Charrière et son fils Daniel cultivent des céréales sur 1000 hectares à Notre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba. Leurs champs sont surtout semés de blé et de canola.

Daniel et Luc Charrière se préparent à semer du pois jaune près de Notre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

Les Charrière ont déjà un acheteur : un transformateur de protéines végétales qui leur offre une prime de 50 cents le boisseau au-delà de la valeur marchande.

Une bonne récolte, nous confie Luc Charrière, entraînerait un revenu additionnel de 8000 $ : Quand il y a des primes, ça attire le monde!

Légumineuse riche en protéine

La récolte de pois des Charrière aboutira à l’usine de transformation de la multinationale française Roquette, à Portage la Prairie.

Dans le pois, il y a 25 % de protéines. C'est plus facile d'extraire la protéine quand il y en a plus. Une citation de :Dominique Baumann, directeur général, Roquette Canada

Une usine de 600 millions de dollars, consacrée entièrement à une seule petite légumineuse : le pois jaune.

Un édifice imposant que l’on voit à des dizaines de kilomètres, symbole tangible du pari que fait Roquette quant au potentiel de la protéine végétale.

Dominique Baumann, le directeur général de Roquette Canada, explique que la protéine extraite du pois est exceptionnelle : La protéine qui est extraite du pois a une très bonne composition, c'est-à-dire qu'elle est facilement assimilable par l'être humain. Ensuite, le pois est non-OGM, ce qui est important.

Usine de transformation de pois jaune à Portage la Prairie, au Manitoba. Photo : Roquette Canada

Si Roquette a choisi le Manitoba, ce n’est pas un hasard, poursuit-il : Le Canada est le premier producteur de pois au monde, donc être près de la matière première est extrêmement important pour nous.

L’agriculteur Luc Labossière, de Saint-Léon, était parmi les premiers à cultiver du pois à grande échelle au Manitoba, dans les années 80.

L'agriculteur Luc Labossière dans un champ de pois jaune près de Saint-Léon, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Mais les prix étaient volatils à l’époque et il explique que la culture du pois n’est pas facile : Les premières années, ce n’était pas un plaisir. Quand le soleil se couchait, il fallait que tu arrêtes les machines, parce que le pois ramasse l'humidité très vite. Il n’y a pas beaucoup de fermiers qui sont restés dedans.

La production augmente

Dans les années 90, le prix des légumineuses monte en flèche, surtout en raison d’une forte demande des pays asiatiques.

La production de pois dans les Prairies passe de 500 000 tonnes en 1992 à plus de 4 millions de tonnes en 2017.

Récolte d'un champ de pois jaune près de Saint-Léon, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

La quasi-totalité de cette production est exportée, comme l’explique Bill Greuel, PDG de Protein Industries Canada : Nous avons créé toute une industrie axée sur le nettoyage, l’emballage et le polissage de légumineuses destinées aux marchés comme l’Inde et le Bangladesh, qui s’en servent comme légumineuses entières.

Mais les protéines végétales se taillent une place de plus en plus importante dans nos assiettes.

Selon une récente étude commanditée par Protein Industries Canada, 43 % des Canadiens comptent augmenter leur consommation de protéines végétales et 15 % comptent réduire leur consommation de viande.

Clients dans un restaurant végane à Québec. Photo : Radio-Canada

Secteur de la transformation en plein essor

L’intérêt grandissant chez les consommateurs et la proximité de la matière première créent un engouement profond dans le secteur de la transformation. En Saskatchewan et au Manitoba, un projet d’usine de transformation n’attend pas l’autre.

Soja, canola, lentilles, chanvre, féverole – des cultures qui ont la cote dans une véritable ruée vers l’isolat de protéine végétale.

Un employé à l'usine de transformation de pois jaune de Roquette à Portage la Prairie, au Manitoba Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

Le plus ambitieux projet, celui de la multinationale Roquette, alimentera, entre autres, le marché de substituts de viande.

À plein rendement, l’usine transformera 125 000 tonnes de pois chaque année.

Le produit final, c’est une poudre protéinée destinée à la production de toutes sortes d’aliments.

On mesure la granulométrie de la poudre. Entre une barre de céréales et puis un biscuit, le client n'a pas les mêmes besoins. Une citation de :Dominique Baumann, directeur général, Roquette Canada

Alors que les transformateurs poursuivent leur travail pour adapter les protéines végétales à notre palais, les champs de l’Ouest vivent eux aussi une transformation palpable.

Si les champs de Luc Charrière n'avaient pas été semés en pois à l'été 2020, ç'aurait plutôt été du soja qui y pousserait.

Mais les rendements de soja ne sont pas toujours bons dans cette région des Prairies, nous dit le producteur de grains : C’est au mois d'août que les gousses de soja se remplissent. Mais on manque souvent d'eau au mois d'août.

Le soja remplacé par le pois

Après l’Ontario, le Manitoba est le deuxième producteur de soja au pays.

Or, le nombre d’hectares semés en soja ici a chuté de moitié entre 2017 et 2020, surtout en raison d’une baisse du prix.

Entre-temps, le pois jaune a le vent dans les voiles : les hectares augmentent de 10 % par année dans les Prairies depuis 2016.

Comme le soja, le pois est aussi une excellente culture de rotation, qui permet aux fermiers de réduire leurs dépenses en engrais chimiques en fixant l’azote dans le sol.

L'agriculteur Luc Labossière récolte un champ de pois jaune près de Saint-Léon, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Luc Labossière récolte aujourd’hui les fruits de sa persévérance. Il est l’un des plus importants vendeurs de semences de pois jaunes au Manitoba.

Et il nous confie que ses ventes augmentent de 25 % par année depuis 3 ans : On n’est pas une compagnie à tout casser, mais chaque chose compte .

Une course contre la montre

Mais en dépit des nouvelles usines de transformation, 85 % de nos légumineuses sont toujours exportées.

Bill Greuel, PDG de Protein Industries Canada, devant un champ de lentilles près de Pense, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Cory Herperger

Bill Greuel soutient que pour profiter réellement de cette révolution alimentaire, les secteurs public et privé doivent se mobiliser pour augmenter rapidement la capacité de transformation en sol canadien : Il y a certainement une course mondiale pour établir des usines de transformation. Une fois ces usines construites, elles sont immobiles, donc c’est une véritable course contre la montre.

L’enjeu : assurer notre part d’un marché mondial qui pourrait dépasser les 250 milliards de dollars d’ici 2035.

L’avenir de la transformation du pois jaune passera forcément par les champs de fermiers comme Luc Charrière.

L'agriculteur Luc Charrière récolte un champ de pois jaune près de Notre-Dame-de-Lourdes, au Manitoba. Photo : Radio-Canada / Ron Boileau

Encouragé par sa première récolte, il compte incorporer le pois jaune dans sa rotation pour les années à venir.

Et il remarque qu’il n’est pas le seul : Tous les gars à qui j'ai parlé sont satisfaits. Il va y en avoir d'autres, c’est certain.