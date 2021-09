Québec 21 est persuadé d’obtenir 3 milliards pour son métro léger

Selon Jean-François Gosselin, l’avenir du transport en commun dans la capitale sera la question de l’urne pour le scrutin du 7 novembre. En cas d’une victoire de son équipe, il juge inconcevable que le gouvernement du Québec ne respecte pas l’issue du vote et refuse de financer son projet de transport souterrain baptisé VALSE.

Le premier ministre du Québec a toujours dit que c’était un projet ville, c’est la Ville qui va décider , avance celui qui brigue la mairie pour une deuxième fois.

Jean-François Gosselin, chef de Québec 21 Photo : Radio-Canada

Mitraillé de questions lors d’un point de presse, Jean-François Gosselin a finalement admis qu’il devrait nécessairement retourner négocier avec le gouvernement puisqu’il s’agit d’un projet radicalement différent.

Il demeure néanmoins convaincu qu'à un an des élections provinciales, le gouvernement Legault n’aurait d’autre choix que de respecter la volonté que les résidents de Québec auront exprimée aux élections municipales.

Ce sont les citoyens de la Ville de Québec qui vont décider. […] Le gouvernement n’ira pas à l’encontre de ce que veulent les citoyens. Une citation de :Jean-François Gosselin, chef de Québec 21

Rêves et fantasmes

Le maire Régis Labeaume a tourné en dérision ces affirmations du chef de l’opposition qui, selon lui, rêve en couleurs.

Le gouvernement a fait son choix et il ne subventionnera pas un petit tramway dans la Haute-Ville qui ne fait pas de sens. C'est impossible. Malgré les rêves et les fantasmes de M. Gosselin, on va le laisser fantasmer, mais ça n'arriverait jamais , a martelé le maire de Québec.

Régis Labeaume, maire de Québec Photo : Radio-Canada

M. Gosselin peut bien rêver, fantasmer, se conter des histoires, ça n'arrivera pas. […] C'est un projet qui est foncièrement mauvais, qui n'apporte pas de valeur ajoutée en termes d'achalandage. Une citation de :Régis Labeaume, maire de Québec

Le chef de Démocratie Québec, également candidat à la mairie, avance lui aussi que Jean-François Gosselin fabule s’il pense obtenir un chèque en blanc du gouvernement du Québec. Un politicien qui dit ça, on ne vit pas sur la même planète. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est attaché, il y a des règles et des attentes.

Jean Rousseau rappelle que le projet de tramway qui est sur la table est le résultat de nombreux compromis et de longues négociations entre la Ville et le provincial.

Critiques contre le tramway

Bien qu’il soit en faveur du réseau structurant dans son ensemble, Jean Rousseau entend néanmoins profiter de la campagne municipale pour critiquer certains aspects du tramway. L’élu de Cap-aux-Diamants s’inquiète de voir certains quartiers scindés en deux par les plateformes surélevées qui doivent être aménagées aux stations pour protéger les usagers des automobilistes.

Les tramways européens n'ont pas de plateformes, ici on veut nous en imposer. [...] On n'aura pas un Montcalm Sud et un Montcalm Nord, on va lutter contre ça , promet le chef en soutenant qu’un tramway peut très bien s’insérer sur la voie publique sans plateforme.

Jean Rousseau, chef de Démocratie Québec Photo : Radio-Canada

Avec les élections fédérales qui ont pris fin lundi, la cadence de la campagne municipale ira en s’accélérant et le maire Labeaume s’attend à ce que le projet de tramway soit attaqué de toute part, même part les candidats qui sont en faveur, comme Jean Rousseau.

Malgré la pression, il répète son engagement d’intervenir le moins possible dans la campagne. Je vais tenter de me retenir , a-t-il répété.

Le candidat à la mairie François Marchand pense qu’il est de bon augure pour le maire sortant de ne pas trop s’immiscer dans la campagne. Il cite en exemple les propos de François Legault qui, pendant les élections fédérales, a sévèrement critiqué les libéraux.