Vote populaire : quel parti a remporté le plus de voix en Mauricie et au Centre-du-Québec?

Le Bloc québécois est le parti qui a remporté le plus de votes dans la région lors des élections fédérales. Dans les circonscriptions de la Mauricie, près du tiers des gens (32 %) ont voté pour des candidats bloquistes, ce qui représente plus de 50 000 électeurs, alors que ce taux monte à 41 % au Centre-du-Québec (plus de 60 000 votes).