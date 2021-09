C’est parti pour la chasse à l'orignal au Nouveau-Brunswick

Une saison très attendue a débuté mardi matin au Nouveau-Brunswick : la chasse à l'orignal! Plus de 4800 permis ont été octroyés cette année par la province et des chasseurs chanceux ont déjà pu parader avec leur prise.

La bonne humeur était au rendez-vous et les orignaux aussi.

Un groupe de chasseur n'a mis que quelques minutes, après le lever du soleil, pour abattre leur orignal.

C'était une grosse montée d'adrénaline. C'est un feeling incroyable , a déclaré le chasseur Stéphane Doucet.

Stéphane Doucet apprécie particulièrement cette activité qu’il considère comme rassembleuse et festive. Photo : Radio-Canada

De son côté, Vincent Guitard éprouve la fierté d'avoir visé juste, d'autant plus qu’il était accompagné de son père, qui célébrait son anniversaire.

C'est toujours le fun. À chaque année, on dirait qu'on vient toute... comme un cadeau de Noël. Une citation de :Vincent Guitard, chasseur

Surtout en famille, avec la femme pis mon autre garçon aussi. Toute la famille était là. On a tous vu ça ensemble, pis on va célébrer pour les 55 ans et notre récolte, oui , déclare son père Étienne Guitard.

Michel Nadeau a lui aussi tiré dans le mille.

Il soutient que dès son arrivée, trois bêtes étaient sur leur site. Il y avait deux femelles pis le gros, le bonhomme. C'est le bonhomme qu'on voulait là.

Vincent Guitard songe déjà à revenir l’an prochain. Photo : Radio-Canada

À leur grande surprise, six orignaux étaient au rendez-vous. Un autre mâle, encore plus gros, était toutefois moins à leur portée. Une distance qui lui a probablement sauvé la vie, pour l'instant du moins.

Je suis pas mal sûr qu’il a gagné la loterie, c'est certain. Tout bien qu’il va rester là pour l'année prochaine. On va le souhaiter pour l'année prochaine , déclare-t-il en pensant à son prochain trophée de chasse.

Les chasseurs, prêts à célébrer

Michel Nadeau se dit prêt à célébrer. Photo : Radio-Canada

Entre-temps, les chasseurs n'ont pas de temps à perdre. Ils doivent s'assurer d'entreposer la viande bien au froid. Ensuite, ce sera le temps des célébrations.

Tandis que la saison s’entame du bon pied, il faudra attendre encore un certain temps avant de connaître le nombre total de bêtes abattues dans la province.

La saison de chasse se termine samedi.

D'après un reportage de François Vigneault