Des Nunavummiut satisfaits du retour au pouvoir du NPD

La candidate du NPDNouveau Parti démocratique , Lori Idlout, a remporté la course avec 48 % des voix, pour un total de 3277 votes. Sa plus proche rivale, la libérale Pat Angnakak a quant à elle rallié environ 35 % des voix. J’espérais vraiment remporter cette élection, mais les Nunavummiut ont voté et j’accepte leur [décision] , a indiqué cette dernière en fin de soirée lundi.

Lori Idlout reprend ainsi le siège de la néo-démocrate Mumilaaq Qaqqaq qui a quitté avec fracas son poste au mois de juin.

La candidate du NPD au Nunavut, Lori Idlout dans son quartier général d'Iqaluit, le soir du scrutin. Photo : Radio-Canada / Matisse Harvey

Développer un lien cordial

Je regardais l’élection chez moi quand j’ai réalisé que Lori s’apprêtait à être élue comme députée du Nunavut [...] alors je me suis dit que j’irai la féliciter en personne , décrit la présidente de l’organisme Nunavut Tunngavik Inc. (NTI), Aluki Kotierk. Celle-ci raconte avoir grandi près de la néo-démocrate lorsqu’elles habitaient à Igloolik, dans le nord de l’île de Baffin.

Elle espère développer un lien cordial avec la nouvelle députée pour qu’elles puissent unir leur voix concernant les défis auxquels se heurtent les Inuit du territoire. L’essentiel, dit-elle, est qu’Ottawa ait une meilleure lecture des choses .

Aluki Kotierk voit d'un bon oeil la réélection du NPD au Nunavut. Photo : CBC / Kieran Oudshoorn

Aluki Kotierk compte s’entretenir avec la nouvelle députée au sujet des besoins du territoire en matière d’infrastructures et de l’enseignement de l’inuktut dans le système d’éducation.

Elle s’attend aussi à poursuivre les discussions entamées avec Mumilaaq Qaqqaq au sein du Comité de partenariat entre les Inuits et la Couronne, mis sur pied en 2017.

Ça prend beaucoup d’efforts pour se lancer dans la course. Une citation de :Aluki Kotierk, présidente, Nunavut Tunngavik Inc.

Des points en commun avec la communauté francophone

Le président de l’Association des francophones du Nunavut (AFN), Goump Djalogue, a lui aussi accueilli favorablement l’élection de la députée Lori Idlout. L’organisme l’a d’ailleurs rencontré à quelques jours du scrutin pour discuter des priorités des Franco-Nunavois.

Indépendamment de toutes nos considérations politiques, elle a lors de notre rencontre exprimé le désir de travailler avec nous sur les points qui nous rejoignent , dit-il. Il cite notamment le projet de loi C-32 sur la modernisation de la Loi sur les langues officielles et la cohésion entre les communautés francophone et inuit.

Cette continuité est apaisante et rassurante. [Lori Idlout] nous voit comme des alliés. Une citation de :Goump Djalogue, président de l'Association des francophones du Nunavut

Des fonctions complexes

Celle qui a été la première députée du Nunavut pour le Parti libéral, Nancy Karetak-Lindell, est bien aux faits des défis qui attendent la nouvelle députée.

Géographiquement, il s’agit de la circonscription la plus grande au Canada, rappelle celle qui a occupé ce poste de 1997 à 2008. Il faut traverser les trois fuseaux horaires pour se rendre dans chaque communauté. Ça m’a pris trois ans pour finalement me rendre dans chacune d’entre elles.

Elle ajoute qu’il est aussi complexe de devoir se battre pour que toutes les communautés aient accès à des services que la plupart des Canadiens tiennent pour acquis , dit-elle, comme les soins de santé et les infrastructures.

Elle croit que la nouvelle députée aura besoin de quelque temps pour se familiariser avec ses nouvelles fonctions et comprendre comment le système fonctionne .