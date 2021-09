La définition d’une éclosion de COVID-19 change dans les écoles du Manitoba

Les responsables de la Santé publique et de l’Éducation redéfinissent ce qu’est une éclosion de COVID-19 afin de réduire les risques et impacts négatifs d’un retour à l’enseignement à distance sur la santé mentale et physique des jeunes.

Le médecin hygiéniste en chef du Manitoba, Brent Roussin, a annoncé en conférence de presse mardi que la définition d’un contact rapproché d’une personne qui a été exposée change.

Le statut vaccinal et le port systématique du masque seront pris en compte dans l’évaluation des niveaux de risque, afin de déterminer si un retour à l’enseignement à distance doit être effectué.

Pour qu’une éclosion soit considérée dans une école, les nouvelles balises indiquent qu’il faudra au moins 3 cas associés à l’école à 14 jours d’intervalle chez des élèves, des enseignants ou des membres du personnel d’une cohorte, a mentionné le Dr Roussin.

C’est certain que nous ne pouvons pas dire que le risque de contracter la COVID-19 est nul pour les enfants. Or, nous devons trouver un équilibre entre le risque de contracter le virus et le risque d’isolement social qui a joué sur le bien-être mental et physique des enfants , a-t-il dit en conférence de presse.

Les cas doivent être considérés comme ayant pu être contractés à l’école et liés à une infection connue dans le milieu scolaire ou à une activité parascolaire sanctionnée par l’école.

Selon la province, un cas signalé dans une école ne signifie pas forcément que l'infection se soit produite au sein de l'établissement.

Le Dr Roussin a aussi fait savoir que la mise en quarantaine pour une personne qui a eu un contact rapproché avec quelqu’un exposé au virus est réduite de 14 à 10 jours.

Dans un communiqué de presse, la province indique que cette mesure s’aligne sur les directives de la santé publique annoncées plus tôt ce mois-ci. Un test est recommandé au 7e jour de l'isolement.

Les exigences en matière d’isolement pourraient changer en cas d’augmentation de la transmission communautaire, a précisé le médecin hygiéniste en chef.

La semaine dernière, la province a recommencé à signaler les cas liés aux écoles sur son tableau de bord en ligne.

Depuis la rentrée scolaire du 7 septembre jusqu’à lundi, 56 cas liés à 38 écoles du Manitoba ont été recensés, impliquant 47 élèves et 9 membres du personnel.

La majorité des cas, soit 18, ont été recensés au sein de la Division scolaire de Hanover à Steinbach, dans le sud de la province.