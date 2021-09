Les entrées au cinéma ont chuté de 77 % au Québec en 2020

Les salles de cinéma du Québec ont toutes été fermées le 15 mars 2020, au début de la pandémie, et les marquises sont restées éteintes 14 semaines, jusqu'en juin. Puis, pendant la deuxième vague, l'automne suivant, 77 des 93 cinémas du Québec ont fermé leurs guichets entre 7 et 13 semaines.

Guère étonnant, alors, que pour l'ensemble de cette première année pandémique, les salles de cinéma aient vendu seulement 4,3 millions de billets, soit 14,4 millions de moins qu'en 2019.

C'est à Montréal et à Laval (-79 %) que la fréquentation a le plus diminué, deux régions où les salles ont fermé plus tôt lors de la deuxième vague, révèle le bilan dressé annuellement par l'Observatoire de la culture et des communications de l'ISQ  (Nouvelle fenêtre) .

Une plus forte proportion de films québécois

De même, puisque plusieurs sorties ont été repoussées par les distributeurs, beaucoup moins de nouveautés ont été projetées en salle en 2020. Le nombre de nouveaux films a ainsi connu une baisse de 61 % par rapport à 2019.

Par contre, la part des films québécois dans les entrées en salle s'est élevée à 13,1 %. Par ailleurs, 17 % des films projetés en salle étaient québécois, un sommet depuis 1985 , indique l'Observatoire.

Mafia inc. est le seul film québécois qui s'est classé, en 8e place, dans la liste des 10 films ayant fait le plus d'entrées en salle en 2020.