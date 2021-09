Une année de transition à venir pour les Raptors de Toronto

Comment s'est terminée la saison?

Les Raptors ont choisi Scottie Barnes au quatrième rang du repêchage 2021 de la NBA. Photo : Associated Press / Corey Sipkin

La dernière saison en a été une de misère pour les Raptors de Toronto.

L'équipe canadienne a été la seule formation de la NBA contrainte de déménager ses opérations en raison de la pandémie. Elle a joué ses matchs locaux en Floride, dans un aréna où les spectateurs préféraient pratiquement toutes les autres équipes à la sienne.

Après un horrible début de saison où elle n'a gagné que deux de ses dix premiers matchs, l'équipe s'est reprise en main avant d'être frappée de plein fouet par une éclosion de COVID-19 en mars. Elle a notamment mis à l'écart trois joueurs importants du noyau, soit Pascal Siakam, Fred VanVleet et OG Anunoby.

Dû à ces absences, l'équipe a encaissé 13 revers en 14 sorties. Sa chute au classement s'est accélérée. L'état-major s'est résigné à tirer un trait sur la saison et a notamment échangé Norm Powell.

Au final, l'équipe de la Ville Reine a connu sa pire saison depuis 2012, gagnant à peine le tiers de ses matchs. Elle a obtenu, pour seule récompense, le quatrième choix de l'encan 2021 de la NBA, avec lequel elle a repêché le prometteur ailier Scottie Barnes.

Ce qui a changé depuis

Kyle Lowry a rejoint le Heat de Miami cet été, après neuf saisons avec les Raptors. Photo : The Canadian Press / Frank Gunn

L'entre-saison des Raptors tient principalement à deux noms : Masai Ujiri et Kyle Lowry.

Le premier a signé une prolongation de contrat de plusieurs années pour guider l'organisation dans l'entame de son nouveau chapitre. Le second, à qui la nouvelle direction de l'équipe convenait moins, a choisi de rejoindre le Heat de Miami, dans l'espoir de gagner un autre championnat avant la fin de sa carrière.

D'un commun accord avec l'équipe, Kyle Lowry, 35 ans, a donc signé un nouveau contrat, puis a été échangé en Floride pour deux joueurs, Goran Dragić et Precious Achiuwa.

Ce dernier est le plus intéressant des deux acquisitions, puisqu'il cadre dans le projet à court et moyen terme de l'équipe torontoise. À 22 ans, et du haut de ses 6 pieds 8 pouces, le Nigérian correspond en tout point au profil que cherchent les Raptors : un grand jeune joueur polyvalent qui est un défenseur coriace et qui est prêt à s'investir à Toronto.

À l'exception de quelques joueurs autonomes qui lutteront pour des contrats lors du camp d'entraînement (il y a 20 joueurs pour 15 postes), les acquisitions de l'été se limitent aux espoirs choisis lors du repêchage et aux joueurs acquis en échange de Lowry. Siakam, VanVleet et Anunoby forment le noyau de l'équipe.

Les Raptors connaîtront du succès si…

Les succès des Raptors dépendront des performances de Pascal Siakam et Fred VanVleet cette saison. Photo : Associated Press / Carlos Osorio

Le joueur le mieux rémunéré des Raptors, Pascal Siakam, s'est confié sur ses états d'âme de la dernière saison lors d'un entretien avec le New York Times récemment. Hormis son combat contre la COVID-19, il a expliqué avoir été frustré par ses patrons, qui lui ont fait un pont d'or à l'été 2019, sans en faire l'acteur principal de l'attaque.

Ces tensions ont désormais été mises au rencart. Le Camerounais dit être prêt à s'imposer. Le seul hic, c'est qu'il a été opéré à l'épaule gauche pendant la saison morte et il ne sera pas prêt à revenir au jeu avant la fin du mois de novembre, au moins.

Siakam aura besoin de temps pour trouver ses repères et l'équipe devra tenir le fort en son absence. La saison du numéro 43 dictera l'allure que prendra celle des Raptors puisque Fred VanVleet ne pourra pas tout faire seul sur le plan offensif.

La saison pourrait être difficile

L'entraîneur-chef Nick Nurse dirige les Raptors depuis 2019. Photo : Associated Press / Rich Pedroncelli

Pascal Siakam et Fred VanVleet ont prouvé qu'ils sont capables de marquer de nombreux points sur une base régulière, mais les Raptors de Toronto n'ont pas beaucoup d'options outre qu'eux.

OG Anunoby, Gary Trent fils, Goran Dragić, Malachi Flynn et Chris Boucher seront tous mis à contribution, mais cela sera-t-il suffisant? Toronto formera une équipe redoutable en défense, mais elle ne devrait pas marquer au rythme des Nets de Brooklyn.

Alors, quelle forme prendra la nouvelle philosophie de jeu des Raptors? Et que seront-ils réellement en mesure de faire sans les services de Pascal Siakam d'entrée de jeu? Beaucoup de questions demandent des réponses. L'entraîneur-chef Nick Nurse est un fin stratège. Que parviendra-t-il à sortir de son chapeau?

Prédiction

À moins de changements importants à l'effectif en cours de saison, les Raptors ne risquent pas de s'imposer parmi les puissances de l'Est dans la NBA. Ceci dit, ils devraient lutter pour l'une des dernières places donnant accès aux séries éliminatoires.

Dans le cadre de son virage vers la jeunesse, la direction des Raptors devrait échanger quelques joueurs à l'approche de la date limite des transactions. Les vétérans Goran Dragić et Chris Boucher, entre autres, devraient faire l'objet de quelques appels.

Somme toute, l'année à venir promet d'en être une de transition, mais l'équipe risque tout de même de divertir, beaucoup plus que la saison précédente. Et, qui sait, le retour des Raptors à la maison leur insufflera peut-être l'énergie nécessaire pour excéder les prédictions modestes à leur endroit.