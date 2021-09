Encore des bagarres entre adolescents au parc Lepage à Rimouski

En entrevue à l'émission Même Fréquence mardi après-midi, la travailleuse sociale à l'école secondaire Paul-Hubert à Rimouski, Jenny Lévesque, et le conseiller municipal sortant pour le district de Saint-Robert et animateur de vie étudiante, Jocelyn Pelletier, ont déploré le retour de ces bagarres.

M. Pelletier a soulevé avec découragement que les batailles ont repris de plus belle la semaine dernière.

Des jeunes des écoles secondaires Paul-Hubert, Langevin et Saint-Jean seraient impliqués, selon Mme Lévesque et lui.

Beaucoup de jeunes, cette année, sont partis en ambulances, malheureusement. Une citation de :Jenny Lévesque, travailleuse sociale à l'école Paul-Hubert

Selon Jenny Lévesque, certains jeunes rassemblés au parc en profitent pour consommer drogues et alcool.

Ils sont très nombreux et là, s'ouvrent toutes les opportunités de consommation , déplore-t-elle.

C'est d'une tristesse incroyable de se blesser comme ça. [...] Ce serait tellement dommage qu'il arrive un accident majeur. Une citation de :Jocelyn Pelletier, conseiller municipal sortant du district de Saint-Robert

Selon Mme Lévesque et M. Pelletier, les adolescents se retrouvent au parc Lepage surtout sur l'heure du midi.

Un comité pour trouver des solutions

Selon Jocelyn Pelletier, les bagarres étaient moins nombreuses en 2018-2019 après que les membres d'un comité formé notamment du Centre de services scolaires, des directions d'école, de la Ville de Rimouski et de la Sûreté du Québec se soient rencontrés pour trouver des solutions.

Le conseilleur municipal affirme qu'un tel comité doit à nouveau se rencontrer prochainement pour tenter de régler le problème.

On va voir ce qu'on peut faire rapidement pour régler ça. Une citation de :Jocelyn Pelletier, conseiller sortant du district de Saint-Robert

Il ajoute qu'en 2018-2019, une lettre avait été envoyée aux parents des élèves des écoles secondaires Paul-Hubert, Langevin et Saint-Jean pour les mettre au courant des bagarres qui se tenaient alors au parc Lepage et que ces batailles avaient cessé par la suite.

Je trouve ça vraiment triste. J'ai fait le tour au cégep et les étudiants de première année étaient tristes d'apprendre qu'il y avait des bagarres encore au parc Lepage , poursuit Jocelyn Pelletier.

Les policiers étaient visibles au parc Lepage à Rimouski en 2019. (Archives) Photo : Radio-Canada

D'autres pistes de solution ont déjà été soulevées. Jenny Lévesque mentionne que des intervenants externes à l'école, un travailleur de par par exemple, pourraient arpenter le parc pour faire de la prévention.

Elle précise que les intervenants de l'école ne peuvent pas intervenir au parc puisqu'il n'est pas situé sur la propriété de l'établissement.

C'est la même chose que si un jeune se battait ailleurs à Rimouski. Ça ne se passe pas dans nos murs ou sur notre terrain, mais c'est sûr qu'on accueille ces jeunes là blessés ou bouleversés, qui ne sont plus en état d'apprendre à l'école , poursuit Jenny Lévesque.

C'est pour ça qu'on a fait la demande de retour du comité parce qu'on a besoin de se mettre en groupe pour régler ça , précise Jenny Lévesque.

La travailleuse sociale souligne qu'elle a remarqué que beaucoup de jeunes présentent un grand désarroi ces temps-ci.

Le retour en grand groupe est plus difficile pour certains, après plus d'un an de confinement, selon elle, et certains éprouvent de la difficulté à gérer leurs émotions.

De son côté, Jocelyn Pelletier estime qu'il serait important que les parents demandent à leurs jeunes ce qu'ils font sur leur heure du dîner.