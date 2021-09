Un début prometteur pour Dune à l’international 

Le film de Denis Villeneuve a engendré 36,8 millions de dollars américains, soit plus de 47 millions de dollars canadiens, de recettes dans les 24 pays où il est déjà sorti, et ce, malgré les restrictions sanitaires qui pèsent encore sur les cinémas. Ces chiffres ont été rapportés par les médias américains The Hollywood Reporter et Deadline, ce dernier précisant que les prévisions tournaient plutôt autour d'une vingtaine de millions de dollars de recettes.