L’Alberta demande l’aide du fédéral pour faire face à la 4e vague de COVID-19

Le ministre albertain des Affaires municipales, Ric McIver, a demandé mardi matin l’aide du gouvernement fédéral pour faire face à la montée des cas de COVID-19 et soulager les hôpitaux de la province.

Dans une lettre, il demande à Ottawa d’aider l’Alberta à transférer des patients en dehors de la province, par exemple en augmentant les ressources d’évacuation médicale aérienne.

Il demande aussi au fédéral d’envoyer à Services de santé Alberta (AHS) plus de personnel essentiel, notamment des infirmiers et infirmières pour les unités de soins intensifs et des inhalothérapeutes.

Une assistance fédérale dans ces deux domaines a le potentiel d’apporter un soulagement significatif à notre système de santé. Nous sollicitons une réunion immédiate [avec Ottawa] pour discuter de ces besoins , écrit le ministre.

Les unités de soins intensifs de la province sont remplies à 88 % de leur capacité, révèle au même moment AHSServices de santé Alberta . En excluant les lits d'appoint qui ont été ajoutés, cette proportion bondit à 170 %.

L’agence de santé publique dénombre 294 patients aux soins intensifs, dont la majorité souffre de la COVID-19.

Lundi, 954 personnes étaient hospitalisées en raison de la COVID-19 en Alberta, ce qui représente un sommet jamais atteint depuis le début de la pandémie dans la province.

Plus tôt cette fin de semaine, quatre syndicats réclamaient au premier ministre Jason Kenney d’appeler en renfort l’armée et la Croix-Rouge dans la province pour lutter contre la 4e vague.

