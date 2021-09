Delta a largement remplacé les trois autres variants préoccupants, observe l’OMS

Tous les virus, y compris le SRAS-CoV-2, responsable de la COVID-19, mutent avec le temps.

L'apparition, fin 2020, de variants qui présentaient un risque accru pour la santé publique mondiale a conduit l' OMSOrganisation mondiale de la santé à caractériser des variants comme à suivre et d'autres comme préoccupants , afin de hiérarchiser les activités de surveillance et de recherche au niveau mondial.

Le virus prédominant qui circule actuellement est le variant Delta. Et en fait, moins de 1 % des séquences actuellement disponibles sont [les variants préoccupants] Alpha, Bêta et Gamma , a déclaré la directrice de l'équipe technique COVID-19 à l' OMSOrganisation mondiale de la santé , Maria Van Kerkhove, lors d'une séance de questions-réponses sur les réseaux sociaux.

Ce virus est devenu plus fort, il est plus transmissible et il est en train de concurrencer, de remplacer les autres virus qui circulent.