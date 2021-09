Plaidoyer pour la vaccination de tous, y compris les femmes enceintes

Au moins 40 femmes enceintes se sont retrouvées aux soins intensifs en raison d'une infection par la COVID-19 au cours de la pandémie, la majorité au cours des derniers mois, révèle la médecin hygiéniste en chef.

Consciente des craintes que suscite la vaccination auprès des femmes enceintes ou qui tentent de le devenir, la Dre Henry les presse de considérer les données probantes existantes.

Les gens ont des questions , reconnaît-elle. Or, les études montrent qu’il n’existe aucun risque de complications néo-natales et aucun effet secondaire aggravant .

Par contre, nous connaissons les risques de maladies graves et d’hospitalisation, parfois aux soins intensifs, des personnes qui ont la COVID , rappelle la Dre Henry.

À toutes les étapes de la grossesse, le vaccin est sécuritaire et un moyen de vous protéger et de protéger votre bébé.

Les personnes qui ne sont toujours pas vaccinées contre la COVID-19 se placent elles-mêmes en position vulnérable, en plus de faire pression sur le système de santé, déplore une fois de plus le ministre de la Santé, Adrian Dix.

Sur les 156 personnes qui nécessitent actuellement des soins intensifs en raison d'une infection par la COVID-19 dans la province, 138 ne sont pas immunisées. Ces personnes sont malades, mais elles n'ont pas besoin de l'être , estime le ministre.

Nous avons le pouvoir de renverser la situation et d'alléger notre système de santé, avec un geste simple de solidarité, un geste de bon citoyen : se faire vacciner.

Nous ne pouvons plus demander au personnel de la santé de subir les conséquences des gens qui font le choix de ne pas se faire vacciner , souligne le ministre.

La décision la plus intelligente, la plus sécuritaire et la plus sensée, c'est de se faire vacciner.

Une citation de :Adrian Dix, ministre de la Santé de la Colombie-Britannique