Baie-Comeau en faveur d’un Espace bleu à la maison de l’ex-premier ministre Brian Mulroney

Sur la table depuis près de 10 ans, le projet d’aménager une exposition à Baie-Comeau pour honorer l’ancien premier ministre du Canada Brian Mulroney chemine après avoir été présenté à nouveau au conseil municipal en avril.

Dans sa planification stratégique 2018-2023 dévoilée lundi soir lors du conseil municipal, la Ville de Baie-Comeau présente ses démarches réalisées en matière de patrimoine, notamment avec la restauration de la statue du colonel McCormick et la préparation de la place Monseigneur Labrie dans le secteur Mingan.

Le maire de Baie-Comeau Yves Montigny a également interpellé le ministère de la Culture afin qu’il sélectionne pour la Côte-Nord le projet de la maison-musée de l'ex-premier ministre comme Espace bleu dans le réseau de musées.

Il s’agit d’un projet qui pourrait être piloté par le gouvernement du Québec pour marquer à jamais le travail colossal qu’a fait Brian Mulroney dans l’affirmation nationale des Québécois , évoque M. Montigny au conseil municipal.

Qu'est-ce que les Espaces bleus?

En juin dernier, Québec a créé un nouveau réseau de musées à travers la province. Ces musées, appelés Espaces bleus, auront pour mission de faire connaître l’histoire, les particularités et les personnages importants de chacune des 17 régions du Québec. En plus de se trouver dans des bâtiments patrimoniaux, de présenter des expositions et d'offrir des activités de médiation culturelle, chaque musée aura un café où la gastronomie et les produits locaux seront mis en valeur.