Attente aux bureaux de vote : Élections Canada défend son travail

À Toronto et à Montréal, notamment, des électeurs ont attendu en file plus de deux heures pour pouvoir voter. Des files d’attente s'étiraient sur tout un pâté de maisons.

En milieu d'après-midi, lundi, on comptait plus d’une heure d’attente au bureau de vote du Centre le Plateau, dans Laurier–Sainte-Marie. Plus de 200 personnes attendaient pour voter. Photo : Radio-Canada / Fannie Bussières McNicoll

Dans la circonscription de Laurier–Saint-Marie, à Montréal, des électeurs, découragés, sont retournés chez eux avant d’avoir pu exercer leur droit de vote.

En entrevue à ICI RDI, le porte-parole d’Élections Canada Serge Fleyfel a rappelé que le contexte particulier de ces élections représentait un défi de taille pour son organisation, à cause du manque de main d’oeuvre et du nombre limité de locaux disponibles.

Je suis sûr que le directeur de scrutin [de Laurier–Saint-Marie] a été désolé de la situation, mais il n’a pas pu trouver mieux , a dit M. Fleyfel.

Trouver un lieu de scrutin quand la plupart des écoles n'acceptent pas que le vote se tienne là à cause de la pandémie et quand beaucoup de propriétaires refusent de louer des locaux à cause de la pandémie, je vous jure que le défi était très grand. Je lève mon chapeau à ce directeur de scrutin et je compatis avec les électeurs , a-t-il poursuivi.

Il faudra faire mieux la prochaine fois. Une citation de :Serge Fleyfel, porte-parole d’Élections Canada

Les problèmes survenus cette année feront l’objet de l’analyse du Directeur général des élections.

D’une élection à l'autre, le Directeur général des élections fait le tour des situations, analyse les situations à problème, remet son rapport aux parlementaires, fait des recommandations, propose des changements à la loi et les procédures s’améliorent , explique M. Fleyfel.

La situation à Élections Canada, si vous comparez à ailleurs dans le monde, ça se passe très bien , assure le porte-parole.

Si la tendance se maintient

Les employés des bureaux de scrutin ont laissé voter tous ceux et celles qui faisaient encore la queue à 21 h 30 (heure officielle de fermeture des bureaux de vote dans la plupart des régions du Québec et de l'Ontario), pour maximiser la participation.

Certains électeurs étaient encore en attente pour voter alors que les médias annonçaient que les libéraux de Justin Trudeau avaient remporté le plus de sièges et que ce serait un gouvernement minoritaire.

M. Fleyfel ne croit pas qu’il s’agisse d’une entorse au processus démocratique et renvoie la question aux médias.

La procédure pour nous, nous comptons les votes par candidat et on les affiche en ligne. C’est tout ce que nous faisons , souligne-t-il.

Nous contrôlons ce qui se passe à Élections Canada. Nous ne contrôlons pas ce qui est dit dans les médias. Mais ça a toujours été comme ça , poursuit-il. [L'ancien journaliste] Bernard Derome disait "si la tendance se maintien" avant d’avoir tous les résultats. Ça a toujours été comme ça.

M. Fleyfel rappelle que les votes postaux dans les différentes circonscriptions seront comptés à partir d’aujourd’hui. Les résultats seront communiqués au fur et à mesure du dépouillement.