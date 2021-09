Ann Gingras accepte sa défaite et écorche François Legault

Malgré la déception de la défaite et la fatigue accumulée au cours d’une campagne-éclair de 36 jours, la candidate libérale dans Beauport-Limoilou, Ann Gingras, affirme avoir vécu « une expérience extrêmement riche ». Si elle accepte le choix des électeurs, qui lui ont préféré la bloquiste Julie Vignola, l’ex-syndicaliste a un peu plus de mal à digérer l’appui tacite qu’a accordé François Legault aux conservateurs .

Il a fait une erreur. Il veut le respect de ses juridictions, eh bien il n'a pas respecté la démocratie fédérale , dénonce Ann Gingras en entrevue à Radio-Canada.

La candidate défaite affirme avoir rencontré de nombreux citoyens qui étaient enragés de voir le premier ministre du Québec exprimer sa préférence à l’égard d’un gouvernement conservateur minoritaire.

[Les citoyens] disaient : "ce n'est pas vrai qu'on va retourner dans le temps où le bon père de famille va nous dire pour qui voter. Ça, ça nous appartient" , raconte Ann Gingras.

Dans les derniers jours de la campagne fédérale, le premier ministre François Legault avait exprimé sa préférence pour l'élection d'un gouvernement conservateur minoritaire à Ottawa (archives). Photo : La Presse canadienne / Jacques Boissinot

Elle ignore si la sortie de François Legault aura des répercussions sur ses relations avec son vis-à-vis fédéral, Justin Trudeau, qui vient d’être reporté au pouvoir.

Le premier ministre Trudeau est un grand homme et je sais qu'il n'a pas un esprit revanchard. [François Legault] est chanceux que ce n'est pas moi. Une citation de :Ann Gingras, candidate libérale défaite dans Beauport-Limoilou

L’ex-présidente du Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches - CSN a par ailleurs salué la victoire de Julie Vignola, qui a réussi à conserver son siège.

Mise en garde

Si le Bloc québécois a fait du respect des compétences du gouvernement du Québec son principal cheval de bataille, Ann Gingras a tenu à lui rappeler que son allégeance allait d’abord et avant tout à ses commettants.

La bloquiste Julie Vignola a remporté l'élection dans Beauport-Limoilou. Photo : Radio-Canada / Pierre-Alexandre Bolduc

Je félicite Mme Vignola et j'espère fondamentalement et sincèrement qu'elle va représenter les citoyens et citoyennes de Beauport-Limoilou et pas le gouvernement du Québec. Ce n’est pas le gouvernement du Québec qui l'a élue, ce sont les citoyens , insiste-t-elle.

Résultats de l’élection dans Beauport-Limoilou 1. Julie Vignola, BQBloc québécois : 31,2 %

2. Alupa Clarke, PCCParti conservateur du Canada : 29,1 %

3. Ann Gingras, PLCParti libéral du Canada : 25,0 %

4. Camille Esther Garon, NPDNouveau Parti démocratique : 10,6 %

5. Dalila Elhak, PVCParti vert du Canada : 2,3 % Source : Élections Canada

Ann Gingras admet avoir trouvé la campagne très dure , en particulier en raison du contexte politique actuel, marqué notamment par les tentatives d’intimidation des candidats. Elle tient d’ailleurs à souligner l’engagement des personnes qui s’impliquent politiquement.

J'ai eu un accueil exceptionnel de bien des personnes, mais [...] on est dans une dynamique, en 2021, avec l'individualisme, avec les gens, le repli sur soi... c'est dur. Alors, les gens qui ont le courage de se lancer en politique, je les salue vraiment , confie-t-elle.

Avant de se lancer en politique, Ann Gingras a présidé le Conseil central de Québec–Chaudière-Appalaches (CSN) pendant plus de 20 ans (archives). Photo : Radio-Canada

Un jour à la fois

Rencontrée quelques heures à peine après le dévoilement des résultats finaux dans Beauport-Limoilou, la candidate libérale ignore encore ce qui l’attend au cours des prochains mois.

Elle exclut toutefois tout retour au monde syndical.

Vous savez, après 32 ans au conseil central, je pense que le tour de piste était fait. J'étais prête pour autre chose [...] Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je suis incapable, sincèrement, de vous répondre ce matin. Là, d'abord, je vais dormir, je vais me reposer et ça va être un jour à la fois.

Avec les informations de Hadi Hassin