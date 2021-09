Doug Ford félicite Trudeau et appelle à l’unité pour lutter contre la COVID-19

Doug Ford a promis de continuer à travailler en étroite collaboration avec le premier ministre nouvellement réélu, un jour avant le déploiement du programme de certificats de vaccination de la province.

Des certificats prouvant qu'une personne a été complètement vaccinée contre la COVID-19 seront nécessaires à partir du 22 septembre pour entrer dans une salle de sport, une salle de cinéma ou dîner à l'intérieur d'un restaurant.

Je comprends vos préoccupations concernant la protection de vos libertés civiles et de votre droit à la vie privée, a déclaré Doug Ford. Bien que de nombreuses personnes entièrement vaccinées, comme moi-même, partagent ces préoccupations, une plus grande inquiétude serait d'avoir à imposer un nouveau confinement ou de subir une augmentation soudaine des cas comme en Alberta et en Saskatchewan.

Le premier ministre conservateur a par ailleurs présenté la dernière élection comme une source de division dans lesquelles les émotions ont été vives , mais a rappelé que la pandémie reste une urgence .

La COVID-19 se moque de la partisanerie ou de la politique. Une citation de :Doug Ford, premier ministre de l'Ontario

Une deuxième ministre perd sa circonscription en Ontario

Mardi, plusieurs résultats ont été ajoutés ou restent à déterminer dans plusieurs circonscriptions en Ontario.

La carte de l'Ontario divisée en circonscriptions.

Les conservateurs ont notamment réalisé un gain important à King–⁠Vaughan avec la victoire de leur candidate Anna Roberts, devant la libérale Deb Schulte. Mme Schulte était ministre des Aînés et députée depuis 2015. Elle est la deuxième élue du cabinet Trudeau à perdre son siège en Ontario.

Lundi soir, la ministre Maryam Monsef a été défaite par la conservatrice Michelle Ferreri dans la circonscription baromètre de Peterborough–⁠Kawartha.

On apprend également mardi que le député libéral sortant Vance Badawey a reçu une nouvelle fois la confiance des électeurs de Niagara–⁠Centre. Il s’est imposé devant son rival conservateur Graham Speck et dirigera son troisième mandat.

À midi mardi, le résultat dans six circonscriptions restait à déterminer :