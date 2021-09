COVID-19 : trois décès en Outaouais, 46 nouveaux cas à Ottawa

Trois personnes sont décédées de la COVID-19 en Outaouais, rapporte ce mardi l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ). Ces chiffres portent à 5 le nombre de personnes décédées dans la région depuis une semaine, et à 220 depuis le début de la pandémie.

Sans indiquer le statut vaccinal des trois personnes disparues, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais précise que deux de ces décès se sont produits à domicile, tandis que le troisième est survenu en résidence pour personnes âgées.

On dénombre par ailleurs 9 nouveaux cas pour la région, et 196 cas actifs en Outaouais.

Au Québec, on recense 587 nouveaux cas dans les dernières 24 heures et 9 nouveaux décès.

À Ottawa, de nouveaux cas mais pas de décès

À Ottawa, on note une très légère hausse de nouvelles transmissions, avec 46 nouveaux cas en moins de 24 heures, selon les chiffres de Santé publique Ottawa (SPO).

Depuis trois jours, on ne déplore en revanche aucun nouveau décès dans la capitale fédérale, toujours selon SPOSanté publique Ottawa . Ottawa compte néanmoins 501 cas actifs actuellement.

Le bilan fait aussi état de 7 hospitalisations, et de 7 personnes aux soins intensifs.

En Ontario, Santé publique Ontario confirme 574 nouveaux cas et 8 morts de plus mardi. Si le nombre de nouveaux cas de coronavirus en Ontario est à la baisse pour le troisième jour de suite, les infections augmentent dans les écoles.

Des chiffres partagés dans un contexte où l’entrée en vigueur du passeport vaccinal sera effective dès minuit ce soir en Ontario. À partir du 22 septembre, les personnes de 12 ans ou plus devront présenter le récépissé de leur double vaccination en format papier ou PDF, ainsi qu’une pièce d’identité avec photo, pour accéder à certains lieux et services, comme les restaurants, les bars, les cinémas ou encore certaines installations et salles sportives.