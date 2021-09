Québec veut « donner le goût aux employés de rester dans le réseau de la santé »

Le gouvernement a bien entendu les demandes de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) et des autres syndicats, a déclaré Christian Dubé lors d'un point de presse, mardi, à Québec.

Tout ce qu'on a entendu [...] ça va être sur notre menu, a-t-il promis, citant la question du temps supplémentaire, la question de baisser l'utilisation des ressources externes et la gestion locale des horaires .

Les mesures qu'entend prendre Québec pour retenir et aussi attirer des gens vers le réseau de la santé seront précisées jeudi, a dit M. Dubé. Et ces mesures seront inspirées du plan établi l'automne dernier pour contrer la deuxième vague de la COVID-19 et des ingrédients qui ont fait de la campagne de vaccination un succès .

Au niveau des ressources humaines, on va appliquer la même approche , a dit M. Dubé.

Quand je parle de modèle de gestion, c'est un modèle très décentralisé qui travaille de très près avec les PDG. Une citation de :Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec

Mercredi dernier, le premier ministre François Legault s'était dit ouvert à tous les incitatifs pour faire revenir les infirmières dans le réseau de la santé.

Le lendemain, son ministre des Finances, Eric Girard, s'était dit prêt à délier les cordons de la bourse pour embaucher rapidement les quelque 4000 infirmières qui manquent dans le réseau.

Le gouvernement souhaite que les employés du réseau aient envie de rester, et que ceux qui en étaient partis aient envie de revenir.

L'entente de principe conclue par Québec avec les membres du personnel du réseau de la santé syndiqués à la FSSSFédération de la santé et des services sociaux , le mois dernier, sera appliquée incessamment, a dit Christian Dubé. Il reste à la faire atterrir .

Les primes, c'est une chose, mais les infirmières veulent un meilleur environnement de travail , a-t-il dit.

De son côté, François Legault a rappelé qu'en vertu de cette entente négociée, il est déjà prévu une réorganisation du travail, une augmentation importante du nombre de postes à temps plein, un plan pour éliminer le temps supplémentaire obligatoire, un plan pour éventuellement ne plus faire affaire avec les agences privées .

Comment on peut accélérer cette réorganisation-là et ajouter des incitatifs financiers? C'est ça qu'on va vous présenter jeudi. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Appel à la prudence

Quant à la situation épidémiologique, le ministre de la Santé a noté qu' on semble être sur un plateau depuis quelques jours en ce qui a trait à la propagation du coronavirus.

Mardi, la santé publique a signalé 587 nouveaux cas de COVID-19 dans les dernières 24 heures.

Christian Dubé invite néanmoins la population à rester prudente et à continuer d'appliquer les mesures sanitaires.

Le temps a été beau en septembre, a-t-il rappelé, ce qui a amené les gens à être davantage à l'extérieur. Avec l'automne, qui incitera à rester à l'intérieur, la transmission de la COVID-19 pourrait s'accentuer.