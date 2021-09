Un troisième candidat vise la mairie de Rouyn-Noranda

La mairesse sortante Diane Dallaire sera ainsi opposée à l’ancien journaliste Jean-Marc Belzile et à Philippe Marquis qui présente son expérience municipale comme un atout en vue du scrutin du 7 novembre.

Ma candidature va mettre à profit mes huit années d’expérience au conseil municipal de Rouyn-Noranda, mais aussi le recul que les quatre dernières années m’ont permis de prendre , affirme-t-il dans un communiqué.

Enseignant au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue en travail social, Philippe Marquis prendra un congé sans solde.

Il fait de l’environnement le principal thème de sa campagne.

Il y a des enjeux importants, notamment celui de l’environnement. D’ailleurs, j’ai pris la décision de ne pas mettre de pancarte pour appuyer mes convictions environnementales , souligne-t-il, ajoutant qu’il préfère miser sur des actions et des idées plutôt qu’un concours d’image .

Philippe Marquis a aussi annoncé une pause temporaire de ses nombreuses activités sociales et communautaires. Il siège notamment comme vice-président du Syndicat des enseignantes et des enseignants du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue (SEECAT). Philippe Marquis est également membre du conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation et de la Corporation de la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda.