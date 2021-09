Élections fédérales dans Spadina—Fort York : toujours l’impasse

Une ancienne accusation d’agression sexuelle, depuis abandonnée, avait poussé le Parti libéral à se départir vendredi de Kevin Vuong, le candidat désigné dans cette circonscription où se trouvent la Tour CN, l'Aréna Scotiabank et l’aéroport Billy-Bishop, entre autres.

Après un examen plus approfondi, M. Vuong ne sera plus un candidat libéral, et s'il est élu, il ne sera pas membre du caucus libéral , avait fait savoir le parti de Justin Trudeau la semaine dernière.

Le Toronto Star avait révélé, quelques jours plus tôt, que M. Vuong avait déjà été accusé d'agression sexuelle, une accusation qui avait ensuite été abandonnée.

Toutefois, le nom de Kevin Vuong inscrit sur les bulletins de vote remis aux électeurs lundi était toujours associé au Parti libéral. Le délai entre la décision du parti et l'élection était trop court pour permettre une réimpression des bulletins de vote.

Un vote qui pourrait rester libéral

Selon la politologue Geneviève Tellier, le délai entre les révélations du Toronto Star et le jour du scrutin a laissé peu de temps aux électeurs pour prendre une décision. C'est ce qu'elle a expliqué à l’émission Y a pas deux matins pareils.

J’ai l’impression qu’il était trop tard pour que le gens disent "on s’en va ailleurs". Peut-être que l'alternative ne leur satisfaisait pas.

Kevin Vuong brigue le poste de député d'Adam Vaughan dans la circonscription de Spadina—Fort York. Photo : CBC

Toujours au micro de Nicolas Haddad, le chef de bureau du quotidien La Presse à Ottawa, Joël-Denis Bellavance, estime pour sa part que la perspective définitive de voir la circonscription de Spadina—Fort York filer entre les doigts des libéraux n’est peut-être pas si claire.

Et advenant que le député Vuong est élu et qu’il siège comme indépendant, M. Bellavance ne croit pas que cela nuira aux libéraux pour autant en Chambre.

Ça fera, au bout du compte, je pense, un vote de plus pour le Parti libéral à la Chambre des communes, parce que même s’il est exclu du caucus, M. Vuong a quand même un penchant libéral. Donc on peut s'attendre à ce que, lors des votes de confiance, il donne son appui.

Maintenant, si jamais les allégations qui ont été formulées à son endroit, il est démontré qu’elles ne sont pas fondées, il pourrait peut-être réintégrer éventuellement le caucus libéral. Une citation de :Joël-Denis Bellavance, chef de bureau du quotidien La Presse à Ottawa

Résultats à venir

Les votes reçus par la poste — qui ne seront comptabilisés qu’à partir de midi, mardi — seront sans doute nécessaires pour déterminer le gagnant.

Si sa victoire se confirme, M. Vuong deviendra le député d’une circonscription clé de Toronto et du pays précédemment détenue par le libéral Adam Vaughan.